Gümrükler Muhafaza ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Güncelleme:
Gümrükler Muhafaza ekipleri Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda 1 ton 413 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ticaret Bakanlığı, gençleri uyuşturucu batağına çekmeye çalışan zehir tacirleriyle mücadeleye devam ediyor.

Gümrükler Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 413 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ekipler, toplum sağlığını tehdit ederek gençleri uyuşturucu batağına çekmeye çalışan zehir tacirleri ile mücadelesine "rekor" düzeyde yakalamalarla aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tır mercek altına alındı.

Tıra yönelik x-ray taramasında şüpheli yoğunluk belirlendi. Narkotik dedektör köpeği "Bodri"nin de katıldığı detaylı aramada, yasal yükün içerisine gizlenmiş 1 ton 413 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirilerek imha edildi.

Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Kaynak: AA / Serhat Tutak





