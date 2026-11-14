Kapalıçarşı'da külçe altın haftalık yüzde 3,53 düşerken dolar yüzde 0,42 yükseldi

Kapalıçarşı'da külçe altın haftalık yüzde 3,53 düşerken dolar yüzde 0,42 yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kapalıçarşı'da altın türleri ve bazı yabancı para birimlerinin haftalık ve 2025 sonuna göre değişim oranları açıklandı. Külçe altın haftalık yüzde 3,53 düşerken ABD Doları yüzde 0,42 yükseldi; 2025 sonuna göre külçe altın yüzde 4,80, dolar yüzde 17,66 değişim gösterdi.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
(Sürecek)
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2025 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2025 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|6.002,00
|6.520
|6.290
|-3,53
|4,80
|Cumhuriyet
|40.464,00
|42.928
|41.448
|-3,45
|2,43
|ABD Doları
|42,8090
|50,1580
|50,3690
|0,42
|17,66
|Avro
|50,2320
|55,9290
|55,7140
|-0,38
|10,91
|İngiliz Sterlini
|57,8850
|67,0430
|66,7080
|-0,50
|15,24
|İsviçre Frangı
|54,2890
|61,1530
|60,1530
|-1,64
|10,80
Kaynak: AA