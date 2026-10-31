Kapalıçarşı'da külçe altın haftalık yüzde 1,18 değer kaybetti

Kapalıçarşı'da külçe altın haftalık yüzde 1,18 değer kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kapalıçarşı'da altın türleri ve serbest piyasada bazı yabancı para birimlerinin TL fiyatları ile haftalık ve 2025 sonuna göre değişimleri açıklandı. Külçe altın haftalık yüzde 1,18 değer kaybederken ABD Doları yüzde 0,48 yükseldi; doların 2025 sonuna göre artışı yüzde 16,67 oldu.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
(Sürecek)
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2025 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2025 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|6.002,00
|6.370
|6.295
|-1,18
|4,88
|Cumhuriyet
|40.464,00
|41.880
|41.180
|-1,67
|1,77
|ABD Doları
|42,8090
|49,7060
|49,9460
|0,48
|16,67
|Avro
|50,2320
|55,7790
|55,7220
|-0,10
|10,93
|İngiliz Sterlini
|57,8850
|66,5890
|66,8820
|0,44
|15,54
|İsviçre Frangı
|54,2890
|60,3750
|60,6120
|0,39
|11,65
Kaynak: AA