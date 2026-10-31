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Kapalıçarşı'da külçe altın haftalık yüzde 1,18 değer kaybetti

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Kapalıçarşı'da altın türleri ve serbest piyasada bazı yabancı para birimlerinin TL fiyatları ile haftalık ve 2025 sonuna göre değişimleri açıklandı. Külçe altın haftalık yüzde 1,18 değer kaybederken ABD Doları yüzde 0,48 yükseldi; doların 2025 sonuna göre artışı yüzde 16,67 oldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2025 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2025 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın6.002,006.3706.295-1,184,88
Cumhuriyet40.464,0041.88041.180-1,671,77
ABD Doları42,809049,706049,94600,4816,67
Avro50,232055,779055,7220-0,1010,93
İngiliz Sterlini57,885066,589066,88200,4415,54
İsviçre Frangı54,289060,375060,61200,3911,65
(Sürecek)

Kaynak: AA
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