Kapalıçarşı'da Altın ve Yabancı Para Birimlerinin Fiyatları Değişti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve bazı yabancı para birimlerinin TL bazındaki fiyatları, geçen hafta ve bu hafta sonu arasındaki değişim oranları açıklandı. Külçe altın ve Cumhuriyet altını gibi yatırım araçları önemli artışlar gösterdi.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2024 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2024 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın2.975,004.396,864.537,483,2052,52
Cumhuriyet20.180,0029.709,0030.651,003,1751,89
ABD Doları35,358041,017041,15100,3316,38
Avro36,751047,672048,02310,7430,67
İngiliz Sterlini44,308055,187055,42800,4425,10
İsviçre Frangı39,041050,817051,37601,1031,59
(Sürecek)

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
En mutlu günlerinde 25 yıllık emekleri küle döndü! Kundakçının kimliği şoke etti

En mutlu günlerinde 25 yıllık emekleri küle döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine vekalet edecek isim belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.