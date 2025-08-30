Kapalıçarşı'da Altın ve Yabancı Para Birimlerinin Fiyatları Değişti
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve bazı yabancı para birimlerinin TL bazındaki fiyatları, geçen hafta ve bu hafta sonu arasındaki değişim oranları açıklandı. Külçe altın ve Cumhuriyet altını gibi yatırım araçları önemli artışlar gösterdi.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2024 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2024 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|2.975,00
|4.396,86
|4.537,48
|3,20
|52,52
|Cumhuriyet
|20.180,00
|29.709,00
|30.651,00
|3,17
|51,89
|ABD Doları
|35,3580
|41,0170
|41,1510
|0,33
|16,38
|Avro
|36,7510
|47,6720
|48,0231
|0,74
|30,67
|İngiliz Sterlini
|44,3080
|55,1870
|55,4280
|0,44
|25,10
|İsviçre Frangı
|39,0410
|50,8170
|51,3760
|1,10
|31,59
Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi