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Kapalıçarşı'da altın ve döviz haftalık bazda çoğunlukla arttı, Avro geriledi

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Kapalıçarşı'da altın ve döviz fiyatları için haftalık ve 2025 sonuna göre değişim oranları açıklandı. Haftalık bazda Avro yüzde 0,39 gerilerken külçe altın yüzde 0,48, ABD Doları yüzde 0,63, İngiliz Sterlini yüzde 0,45 ve İsviçre Frangı yüzde 0,82 arttı.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2025 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2025 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın6.002,006.6136.6450,4810,71
Cumhuriyet40.464,0043.25043.3100,147,03
ABD Doları42,809049,035049,34300,6315,26
Avro50,232055,468055,2490-0,399,99
İngiliz Sterlini57,885064,997065,29000,4512,79
İsviçre Frangı54,289058,887059,37200,829,36
(Sürecek)

Kaynak: AA
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