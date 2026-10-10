Kapalıçarşı'da altın ve döviz haftalık bazda çoğunlukla arttı, Avro geriledi

Kapalıçarşı'da altın ve döviz haftalık bazda çoğunlukla arttı, Avro gerilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kapalıçarşı'da altın ve döviz fiyatları için haftalık ve 2025 sonuna göre değişim oranları açıklandı. Haftalık bazda Avro yüzde 0,39 gerilerken külçe altın yüzde 0,48, ABD Doları yüzde 0,63, İngiliz Sterlini yüzde 0,45 ve İsviçre Frangı yüzde 0,82 arttı.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
(Sürecek)
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2025 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2025 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|6.002,00
|6.613
|6.645
|0,48
|10,71
|Cumhuriyet
|40.464,00
|43.250
|43.310
|0,14
|7,03
|ABD Doları
|42,8090
|49,0350
|49,3430
|0,63
|15,26
|Avro
|50,2320
|55,4680
|55,2490
|-0,39
|9,99
|İngiliz Sterlini
|57,8850
|64,9970
|65,2900
|0,45
|12,79
|İsviçre Frangı
|54,2890
|58,8870
|59,3720
|0,82
|9,36
Kaynak: AA