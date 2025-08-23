Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatlarındaki Değişimler

Güncelleme:
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve yabancı para birimlerinin TL bazındaki fiyatlarında son hafta ve geçen yıl sonuna kıyasla değişim oranları açıklandı. Külçe altın, Cumhuriyet altını ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar dikkat çekiyor.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2024 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2024 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın2.975,004.390,004.396,860,1647,79
Cumhuriyet20.180,0029.660,0029.709,000,1747,22
ABD Doları35,358040,898041,01700,2916,00
Avro36,751047,848047,6720-0,3729,72
İngiliz Sterlini44,308055,526055,1870-0,6124,55
İsviçre Frangı39,041050,795050,81700,0430,16
Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
