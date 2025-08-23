Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatlarındaki Değişimler
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve yabancı para birimlerinin TL bazındaki fiyatlarında son hafta ve geçen yıl sonuna kıyasla değişim oranları açıklandı. Külçe altın, Cumhuriyet altını ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar dikkat çekiyor.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2024 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2024 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|2.975,00
|4.390,00
|4.396,86
|0,16
|47,79
|Cumhuriyet
|20.180,00
|29.660,00
|29.709,00
|0,17
|47,22
|ABD Doları
|35,3580
|40,8980
|41,0170
|0,29
|16,00
|Avro
|36,7510
|47,8480
|47,6720
|-0,37
|29,72
|İngiliz Sterlini
|44,3080
|55,5260
|55,1870
|-0,61
|24,55
|İsviçre Frangı
|39,0410
|50,7950
|50,8170
|0,04
|30,16
Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi