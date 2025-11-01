Haberler

Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatları Değişim Gösterdi

Güncelleme:
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve serbest piyasada alınıp satılan yabancı para birimlerinin TL bazında fiyatları, geçen hafta sonu ve bu hafta sonu itibarıyla değişim oranlarıyla birlikte açıklandı. Külçe altın ve Cumhuriyet altınında düşüş gözlemlenirken, döviz kurlarında ise hafif artışlar yaşandı.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2024 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2024 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın2.975,005.540,005.431,40-1,9682,57
Cumhuriyet20.180,0037.368,0036.640,00-1,9581,57
ABD Doları35,358041,968042,04900,1918,92
Avro36,751048,847948,5610-0,5932,14
İngiliz Sterlini44,308056,032755,1920-1,5024,56
İsviçre Frangı39,041052,837752,3350-0,9534,05
(Sürecek)

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
