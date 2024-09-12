Kapalı Çarşı'da çöpe atılan 1 kilo altın uzun uğraşlar sonucu bulundu
Kapalı Çarşı'da bir esnaf, yanlışlıkla bir kilodan fazla altının bulunduğu poşeti çöpe attı. Durumu fark eden esnaf, Fatih Belediyesi'ne haber verdi. Belediye ekipleri, çöplerin yığıldığı alanda altın dolu poşeti aradı ve buldu. Bulunan altınlar esnafa teslim edildi.
Kapalı Çarşı'da bir esnaf, bir kilodan fazla ağırlıktaki altını çöp arabasına attı. Siyah poşet içine konulmuş altını bulamayan esnaf, kısa süre sonra Fatih Belediyesi yetkililerine haber verdi.
EKİPLER SEFERBER OLDU, ALTIN DOLU POŞETİ ARADI
Hiç zaman kaybetmeden olaya müdahale eden belediye ekipleri, çöplerin yığıldığı alanda tek tek altın dolu poşeti aradı. Uzun uğraşlar sonucu altınları bulan ekipler, poşeti Kapalı Çarşı esnafına ulaştırdı.
"HELAL PARAYMIŞ"
Esnaf, altınlarının bulunması ardından büyük sevinç yaşarken, video yayınlayarak ekiplere teşekkürlerini iletti. İzleyenler "Helal paraymış", "Helal olsun sizlere", "Başka ülkede yaşanmaz" yorumlarında bulundu.