KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Arçelik, Koç Holding'e yönelik hisse satışı kararı aldığını duyurdu. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Arçelik'in mülkiyetinde bulunan 48 milyon TL nominal değerli payların Koç Holding A.Ş.'ye satılacağı bildirildi. Satış işleminin, Borsa İstanbul'un "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü" kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi.

TOPLAM SATIŞ BEDELİ 5,2 MİLYAR TL

Hisse satış fiyatının, payların son 10 iş günü boyunca piyasada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması esas alınarak belirlendiği aktarıldı. Buna göre hisse başına satış fiyatı 108,29 TL olurken, toplam satış bedeli 5,2 milyar TL olarak hesaplandı. Ödemenin nakit ve peşin olarak yapılacağı ifade edildi.

ÖZKAYNAKLARDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Şirket açıklamasında, söz konusu işlemin gelir tablosu üzerinde bir etkisi olmayacağı, ancak özkaynaklar içinde önemli bir sınıflandırma değişikliği yaratacağı vurgulandı. Satışa konu payların, 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş maliyetinin 10 milyar TL olduğu bilgisi paylaşıldı.

Satış sonrasında, geçmiş yıl kârları/zararları kaleminde 4,8 milyar TL tutarında bir azalışın muhasebeleştirileceği, kısıtlanmış yedekler altında izlenen 10 milyar TL'lik karşılığın ise serbest bırakılarak geçmiş yıl kârlarına aktarılacağı kaydedildi. Bu işlemler sonucunda Arçelik'in toplam özkaynaklarında ve geçmiş yıl kârlarında net 5,2 milyar TL'lik artış oluşmasının beklendiği belirtildi. İşlemin mali tablolara kesin etkisinin, şirketin 2025 yılı yıl sonu finansal raporlarında açıklanacağı ifade edildi.