Kanada, yeni nesil savaş uçağı geliştirme programında yer alma olasılığını değerlendiriyor

Güncelleme:
Kanada Savunma Bakanı David McGuinty, Kanada'nın uluslararası yeni nesil savaş uçağı geliştirme programında gözlemci olarak yer alma olasılığını değerlendirdiğini doğruladı.

The Canadian Press'in haberine göre, McGuinty, Senato Komitesinde yaptığı konuşmada, Ottawa yönetiminin, Japonya, İngiltere ve İtalya'nın öncülüğünde yürütülen ve altıncı nesil savaş uçağı geliştirmeyi amaçlayan Küresel Savaş Uçağı Programı'na katılıp katılmama konusunu değerlendirdiğini söyledi.

McGuinty, ayrıca, henüz konuya ilişkin nihai bir karar alınmadığını vurguladı.

Bu gelişme, Kanada Başbakanı Mark Carney hükümetinin Amerikan savunma şirketi Lockheed Martin'den 88 F-35 uçağı satın alma anlaşmasını yeniden değerlendirmeye devam ettiği sırada yaşandı.

McGuinty, daha önce, resmi olarak sadece 16 jet uçağının satın alındığını, yeni alımların ise halen değerlendirme aşamasında olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA / Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
Trump: İran bize 'Çöküşteyiz' dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar

Trump’tan bomba İran çıkışı! Tahran bu sözleri söylediyse durum vahim
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otele 25 restorandan sipariş geldi, gerçek sonradan ortaya çıktı: Bir de en pahalısından söylemiş

Otele sipariş yağdı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

HÜRJET’in İspanya'ya ihracatı için imzalar atıldı

Tarihi gün! Türkiye'nin gururu için imzalar atıldı, kritik eşik aşıldı
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ve 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Şampiyonlar Ligi 2. ve 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri

Otele 25 restorandan sipariş geldi, gerçek sonradan ortaya çıktı: Bir de en pahalısından söylemiş

Otele sipariş yağdı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'dan ilk sözler

Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'dan ilk sözler
Pelin Karahan ve Bedri Güntay boşandı

12 yıllık evlilik tek celsede bitti