Kanada ilk varlık fonunu kuruyor

NEW Kanada Başbakanı Mark Carney, stratejik sektörlere yatırım amacıyla 25 milyar Kanada doları başlangıç sermayesiyle kurulacak ülkenin ilk ulusal varlık fonu Canada Strong Fund'ı duyurdu.

Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, dünyanın giderek daha bölünmüş ve belirsiz hale gelmesi nedeniyle "daha güçlü, daha dayanıklı ve daha bağımsız bir ekonomi" inşa etmeye odaklanıldığı vurgulandı.

Bu yeni stratejinin merkezinde, yeni limanlar, madenler, ticaret ve enerji koridorlarıyla Kanada'nın geniş kaynak potansiyelinin açığa çıkarılması, iç tedarik zincirlerinin güvence altına alınması ve hem ülke içinde hem küresel ölçekte yeni pazarlara erişimin hedeflendiği belirtilen açıklamada, özel sektör ve uluslararası ortaklar bu projelere yatırım yaparken, tüm Kanadalıların bu süreçte pay sahibi olmasının ve fayda sağlamasının amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Başbakan Carney'in Kanada'nın ilk ulusal varlık fonu Canada Strong Fund'ı duyurduğu belirtilerek, "Başlangıçta federal hükümet tarafından sağlanacak 25 milyar dolarlık katkıyla fon, ekonomik dönüşümü destekleyen Kanada projelerine ve şirketlerine özel sektörle birlikte stratejik yatırımlar yapacak. Bu yatırımlar temiz ve geleneksel enerji, kritik mineraller, tarım ve altyapı gibi alanları kapsayacak." ifadeleri kullanıldı.

Yeni bir finansal ürün başlatılacak

Getirilerin yeniden yatırıma yönlendirilerek fonun büyümesinin sağlanacağı aktarılan açıklamada, zaman içinde Kanada ve Kanadalılar için en yüksek getiriyi sağlayabilecek alanlara sermaye tahsis edileceği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, hükümetin Kanadalıların ülkenin büyümesine doğrudan yatırım yapabilmesi ve getirilerden pay alabilmesi için bireysel yatırımcılara yönelik bir finansal ürün başlatacağı aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kanada Başbakanı Carney, enerji, ticaret, kritik mineraller ve ulaşım gibi alanlarda başlatılan büyük ölçekli projelerin Kanada'yı daha güçlü, dayanıklı ve bağımsız hale getireceğini vurguladı.

Carney, Canada Strong Fund sayesinde tüm vatandaşların bu dönüşümün finansal getirilerinden doğrudan yararlanabileceğini belirtti.

Kanada Maliye ve Ulusal Gelir Bakanı François-Philippe Champagne de fonun, yüksek ücretli istihdam yaratacağını, inovasyonu hızlandıracağını ve Kanada'nın küresel rekabet gücünü artıracağını ifade etti.