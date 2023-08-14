Kamu İşveren Heyeti'nin Zam Teklifi Kamu Çalışanlarının Taleplerini Karşılamadı

Türkiye Kamu Sen Genel Başkan Önder Kahveci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan kamu toplu sözleşme görüşmeleri toplantısı sonrası, hükümetin zam teklifine ilişkin; "Çalışanların, emeklilerin yaşamış olduğu zorlukları dikkate alırsak yüzde 14 artı 9 ile çalışanlar 2024 yılını geçiremez. Gerçeklerle örtüşen, çalışanların, Türkiye Kamu Sen'in taleplerinin karşılık bulması için kamu işveren heyetinin bir sonraki toplantıya bu rakamları yüksek düzeyde revize edip tekrar masaya yeni bir taleple gelmesi lazım. Yoksa bu rakamların müzakere edilebilir bir tarafı yok, Türkiye Kamu Sen tarafından da kabul edilmesi mümkün değil" açıklamasını yaptı.

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri sürecinde bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda ikinci toplantı yapıldı. Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, hükümetin zam teklifini açıkladığı toplantı sonrasında açıklama yaptı. Önder Kahveci, şunları söyledi:

"BU TEKLİF KAMU ÇALIŞANLARININ, EMEKLİLERİMİZİN TALEPLERİNİ KARŞILAYACAK BİR ÖNERİ DEĞİL"

"Kamu işveren heyeti 2024 yılı için birinci 6 aya yüzde 14, ikinci 6 ay için de yüzde 9, 2025 yılı için de birinci 6 ay yüzde 6, ikinci 6 ay da yüzde 5 olarak bir teklifte bulundu. Bu teklif kamu çalışanlarının, emeklilerimizin taleplerini karşılayacak bir öneri değil. Bu rakamların mutlaka çok üst düzeyde yeniden revize edilebilir, müzakere edilebilir bir teklifle kamu işveren heyeti önümüzdeki süreçte gelmesi lazım. 1 Ağustos itibariyle sadece mali haklar değil, en düşük devlet memuru maaşının mutlaka 22 bin liraya tamamlanmasını talep etmiştik, bununla ilgili herhangi bir gelişme sağlayamadık.

"REFAH ÜCRETİ OLMADAN ÇALIŞANLARIN ALIM GÜCÜNÜ ARTIRMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Temmuz ayında memurlarımıza ilave ek ödeme adı altında 8 bin 77 lira artış verilmişti. Bu artış taban aylıklara yansıtılmadı, emeklilere de yansıtılmadı. Ciddi bir mağduriyet oluştu, bunun mutlaka toplu sözleşme sürecinde müzakere edilip net bir şekilde karara bağlanması lazım. 7 bin 850 lira kira yardımı talep etmiştik, kira yardımı ile ilgili de herhangi bir gelişme sağlanmadı. 2023 yılının ocak ayında ilk defa yüzde 13.50'lik refah payı uygulaması yapılmıştı, umutlanmıştık, refah payı uygulamasının kalıcı kale getirilmesini talep etmiştik, yüzde 10'luk refah payı talep ettik 2024-2025 yıllarına ama bununla ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Enflasyon kadar bir artış kamu çalışanlarına sıfır zam demektir, refah ücreti olmadan çalışanların alım gücünü artırmamız mümkün değil. Vergi dilimleriyle ilgili de bir öneri gelmedi. Enflasyon farkının aylık maaşlara yansıtılması konusundaki talep de karşılık bulmadı. Yardımcı hizmetli arkadaşlarımıza kadro talebimiz vardı ki bunun 2021 toplu sözleşmesinde kararlaştırmıştık son anda vazgeçilmişti. En azında bu toplu sözleşme sürecinde bu arkadaşlarımıza müjdeli bir haber verelim istedik bu da olmadı. 3600 ek gösterge artık birinci dereceye gelen arkadaşlarımız için zorunluluktur. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde bu taleplerimiz karşılık bulur.

"KAMU İŞVEREN TARAFI SONRAKİ TOPLANTIYA BU RAKAMLARI YÜKSEK DÜZEYDE REVİZE EDEREK GELMELİ, BU RAKAMLARIN MÜZAKERE EDİLEBİLİR TARAFI YOK"

Merkez Bankası'nın gelecek yıl için enflasyon tahmini yüzde 33. Temmuz sonu itibariyle TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon rakamı yüzde 47,8. Çalışanların, emeklilerin yaşamış olduğu zorlukları dikkate alırsak yüzde 14 artı 9 ile çalışanlar 2024 yılını geçiremez. Gerçeklerle örtüşen, çalışanların, Türkiye Kamu Sen'in taleplerinin karşılık bulması için kamu işveren heyeti bir sonraki toplantıya bu rakamları yüksek düzeyde revize edip tekrar masaya yeni bir taleple gelmesi lazım. Yoksa bu rakamların müzakere edilebilir bir tarafı yok, Türkiye Kamu Sen tarafından da kabul edilmesi mümkün değil. Önünüzde 8 günlük bir sürecimiz var. 22 Ağustos saat 5'e (17: 00) kadar bu müzakereleri sürdürebiliriz, kamu işveren heyeti yeni bir teklifle masaya gelebilir. Bu şekilde giderse bu rakamları biz müzakere edilebilir dahi bulmuyoruz."