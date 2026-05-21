Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri bayram öncesi yatıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kamu işçilerinin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı 22 Mayıs 2026'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık 2026'da yatırılacak. Böylece işçiler Kurban Bayramı öncesinde ilk taksiti alacak.

Milyonlarca kamu işçisini ilgilendiren tediye ödeme tarihleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, ilave tediye ödemesinin birinci yarısı 22 Mayıs 2026 tarihinde, diğer yarısı ise 18 Aralık 2026 tarihlerinde hesaplara geçecek. Böylece kamu işçileri Kurban Bayramı öncesinde ilk taksit ödemesini almış olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan konu üzerine yapılan açıklamada, "Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin 2026 yılı ilave tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. İlave tediyenin birinci yarısı Kurban Bayramı öncesinde 22 Mayıs 2026 tarihinde, İkinci yarısı ise 18 Aralık 2026 tarihinde ödenecektir. Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

