Kamu işçilerine yeni zam teklifi yapıldı

Kamu işçilerine yeni zam teklifi yapıldı
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Kamu işçisinin sözleşme görüşmelerinde TÜHİS, ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10, dördüncü altı ay için yüzde 6 zam teklif etti.

Kamu işçilerine ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11 zam teklif edildi.

KAMU İŞÇİLERİNE YENİ ZAM TEKLİFİ

Kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Bu kapsamda, görüşmelerde hükümeti temsil eden TÜHİS ile işçi kesimi arasında sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin 2025 ve 2026 yıllarındaki ücret artışının belirleneceği sözleşme görüşmeleri kapsamında Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile işçi kesimi arasında sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede, ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10, dördüncü altı ay için yüzde 6 zam teklif edildi.

TEKLİFTE "ENFLASYON" DETAYI

Altı aylık dönemlerde enflasyonun bu oranların üzerinde çıkması halinde aşan kısmın takip eden ücret zammı oranına ilave edilmesi önerildi. Böylece yüzde 17'lik birinci altı ay zam teklifi 7 puan artış ile yüzde 24'e, yüzde 10'luk ikinci altı ay teklifi de 1 puanlık artış ile yüzde 11'e, yüzde 7'lik üçüncü altı ay teklifi 3 puanlık artışla yüzde 10'a, dördüncü altı ay teklifi olan yüzde 5 ise 1 puanlık artışla yüzde 6'ya yükseltildi.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Ekonomi
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarıvatandaş:

buradan şu çıkıyor özel sektördeki asgari ücretli insan değil

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Haber YorumlarıHüseyin Aslan:

Yedi aydır bu insanların parası verilmiyor insanda biraz utanma olur... Yazık günahtır bu insanların hepsi ev geçindiriyor.

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Haber YorumlarıSefs:

Ömer HAYYAM derki; CELLADINA AŞIK OLMUŞ BİR MİLLET,İSTER EZAN İSTER ÇAN DİNLET, İTİRAZ ETMİYORSA SÜRÜ GİBİ İLLET,MÜSTEHAKTIR ONA HER TÜRLÜ ZİLLET.....

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Haber YorumlarıMelih İnce:

üçüncü ve dördüncü 6 ay için verilen rakamlar kesinlikle kabul edilemez. TÜİK in açıkladığı resmi rakamlar esas alınmalı.

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

TUİK in açıkladığı rakamlar mı:))) ne kadar doğru ki

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

her yıl olduğu gibi sendikacılar şartları zorladık gereken zamı aldık diyip imzayi atacaklar yaşasın özgür sarı sendikalar

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