Kamu işçilerine verilecek ek ödemenin tarihleri belli oldu

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu işçilerine 2026 yılında verilecek ilave tediyelerin tarihleri belirlendi. İlk yarı 26 Ocak'ta, ikinci yarı ise 16 Mart'ta ödenecek.

Kamu işçilerine bu yılki ek ödemenin ilk yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı 16 Mart'ta verilecek.

6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2026 yılında verilecek ilave tediyenin sürelerinin belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre bu kapsamdaki kamu işçilerine 2026 yılında yapılacak ilave tediyenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, diğer yarısı 16 Mart'ta ödenecek.

Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2026'da ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık'ta verilecek.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Ekonomi
