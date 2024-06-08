Kamu işçilerine yapılacak ek ödeme tarihleri belli oldu

Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu işçilerine 2024 yılında yapılacak tediye ödemelerinin tarihleri belirlendi. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, bu ödemeler 14 Haziran ve 13 Aralık tarihlerinde iki taksit halinde gerçekleştirilecek.

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek olan ilave tediye ödemelerinin tarihleri belirlendi.

ÖDEMELER İKİ TAKSİT HALİNDE YAPILACAK

Karara göre işçilere 2024 yılında verilecek olan ilave tediyenin birinci yarısı 14 Haziran tarihinde ödenecek.

Ödemenin ikinci yarısı ise 13 Aralık tarihinde yapılacak ve işçiler tediye ödemelerini iki taksit halinde almış olacak.