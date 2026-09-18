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Kamu hizmeti verilen demir yolu hatları yeniden düzenlendi

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Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti sağlanan demir yolu hatları güncellendi.

Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti sağlanan demir yolu hatları güncellendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti sağlanan 13 ana hat ve 34 bölgesel hat belirlendi.

Söz konusu hatlar şunlar:

ANA HAT1Ankara-Basmane
2Ankara-Halkalı
3Ankara-Kars
4Ankara-Kurtalan
5Ankara-Malatya
6Ankara-Tatvan
7Basmane-Eskişehir
8Denizli-Eskişehir
9Elazığ-Adana
10Isparta-Basmane
11Konya-Adana
12Konya-Basmane
13Sivas-Samsun
BÖLGESEL1Adana-Kayseri
2Adana-Mersin
3Afyonkarahisar-Eskişehir
4Ankara-Polatlı
5Basmane-Alaşehir
6Basmane-Nazilli
7Basmane-Bandırma
8Basmane-Denizli
9Basmane-Ödemiş
10Basmane-Söke
11Basmane-Tire
12Basmane-Uşak
13Divriği-Erzincan
14Divriği-Sivas
15Diyarbakır-Batman
16Elazığ-Tatvan
17Eskişehir-Kütahya
18Eskişehir-Tavşanlı
19Gaziantep-Karakamış
20Gebze-Adapazarı
21Halkalı-Edirne
22Halkalı-Uzunköprü
23Kars-Akyaka
24Konya-Karaman
25Kütahya-Balıkesir
26Manisa-Alaşehir
27Mersin-İskenderun
28Mersin-İslahiye
29Samsun-Amasya
30Sivas-Malatya
31Söke-Denizli
32Söke-Nazilli
33Zonguldak-Karabük
34Zonguldak-Gökçebey

Kaynak: AA
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