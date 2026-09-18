Kamu hizmeti verilen demir yolu hatları yeniden düzenlendi

Kamu hizmeti verilen demir yolu hatları yeniden düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Güncelleme:
Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti sağlanan demir yolu hatları güncellendi.
Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti sağlanan demir yolu hatları güncellendi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti sağlanan 13 ana hat ve 34 bölgesel hat belirlendi.
Söz konusu hatlar şunlar:
|ANA HAT
|1
|Ankara-Basmane
|2
|Ankara-Halkalı
|3
|Ankara-Kars
|4
|Ankara-Kurtalan
|5
|Ankara-Malatya
|6
|Ankara-Tatvan
|7
|Basmane-Eskişehir
|8
|Denizli-Eskişehir
|9
|Elazığ-Adana
|10
|Isparta-Basmane
|11
|Konya-Adana
|12
|Konya-Basmane
|13
|Sivas-Samsun
|BÖLGESEL
|1
|Adana-Kayseri
|2
|Adana-Mersin
|3
|Afyonkarahisar-Eskişehir
|4
|Ankara-Polatlı
|5
|Basmane-Alaşehir
|6
|Basmane-Nazilli
|7
|Basmane-Bandırma
|8
|Basmane-Denizli
|9
|Basmane-Ödemiş
|10
|Basmane-Söke
|11
|Basmane-Tire
|12
|Basmane-Uşak
|13
|Divriği-Erzincan
|14
|Divriği-Sivas
|15
|Diyarbakır-Batman
|16
|Elazığ-Tatvan
|17
|Eskişehir-Kütahya
|18
|Eskişehir-Tavşanlı
|19
|Gaziantep-Karakamış
|20
|Gebze-Adapazarı
|21
|Halkalı-Edirne
|22
|Halkalı-Uzunköprü
|23
|Kars-Akyaka
|24
|Konya-Karaman
|25
|Kütahya-Balıkesir
|26
|Manisa-Alaşehir
|27
|Mersin-İskenderun
|28
|Mersin-İslahiye
|29
|Samsun-Amasya
|30
|Sivas-Malatya
|31
|Söke-Denizli
|32
|Söke-Nazilli
|33
|Zonguldak-Karabük
|34
|Zonguldak-Gökçebey
Kaynak: AA