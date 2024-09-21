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Kamil Koç'tan İstanbul-İzmir Hattına Ekspres Sefer Uygulaması

Kamil Koç'tan İstanbul-İzmir Hattına Ekspres Sefer Uygulaması
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Kamil Koç, yolcu memnuniyetini artırmak amacıyla İstanbul-İzmir güzergahındaki tüm seferlerini ekspres sefer uygulamasına dönüştürdü. Yeni uygulama ile yolcuların zaman kazancı elde etmesi hedefleniyor.

Kamil Koç, İstanbul- İzmir güzergahındaki tüm seferlerini eksprese dönüştürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Kamil Koç, yolcu memnuniyeti çalışmaları doğrultusunda bir ilki daha gerçekleştirdi. Seyahat sektöründe 98 yıldır hizmet sunan Kamil Koç, İstanbul- İzmir hattında mesafeleri kısaltan ve zamandan kazandıran önemli bir yeniliği hayata geçirdi. Firma aldığı yeni karar doğrultusunda İstanbul- İzmir hattındaki tüm seferlerinde ekspres sefer uygulamasına geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kamil Koç Otobüsleri İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Direktörü Mehmet Türkyılmaz, İstanbul- İzmir ekspres sefer kararının yolcular düşünülerek alınmış bir karar olduğunu belirtti.

Türkyılmaz, Kamil Koç olarak yıllardır yolcu memnuniyetini odak alarak çalıştıklarına vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çerçevede attığımız her adımda, hayata geçirdiğimiz her yenilikte yolcularımızın markamızdan beklentilerini dikkate alıyoruz. İstanbul- İzmir arasında ekspres seferlere geçme kararımız da yine yolcularımızın talepleri doğrultusunda, onları düşünülerek alınmış bir karar. Çünkü İstanbul- İzmir güzergahı, operasyonlarımızın en yoğun olduğu hatlarımızın başında geliyor. Yolcu yoğunluğumuzun çok fazla olduğu bu güzergahta biz de mesafeyi kısaltmanın yanında, yolcularımıza zamandan önemli bir tasarruf sağlamak adına ekspres seferlere geçtik."

Bu kararın yolcuların gittikleri yerlere daha çabuk ulaşmalarını ve kıymetli zamanlarının önemli bir kısmını kendilerine kalmasını sağlayacağını ifade eden Türkyılmaz, İstanbul- İzmir hattındaki tüm seferlerin artık ekspres şeklinde olacağını duyurdu.

Türkyılmaz, İstanbul- İzmir ekspres seferlerine ilişkin mesajını, "İstanbul'dan araçlarımıza binen yolcularımız, önceki seferlerin aksine özellikle trafik nedeniyle önemli zaman kaybına neden olan Balıkesir ve Manisa illerimize uğramadan İzmir'e ulaşacak. Araçlarımızın İstanbul- İzmir hattındaki güzergahları İstanbul-Esenler'den başlayacak, Alibeyköy, Dudullu, Bursa, Susurluk-Konakoğlu Dinlenme Tesisi ve İzmir olacak. Buna ek olarak, bu güzergahtaki bazı seferlerimiz ise Susurluk'ta mola verdiğimiz Konakoğlu Dinlenme Tesisi ve Bursa'ya da uğramadan direkt İzmir'e ulaşacak." diye tamamladı.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi

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