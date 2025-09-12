Kamil Koç, Kadın İstihdamını Artırmak İçin 15 Yeni Hostes Alacak

Kamil Koç, 2026'da 15 yeni hostesi kadrosuna ekleyerek kabin hizmetleri departmanında kadın personel oranını artıracak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, aşkın çalışanın görev yaptığı kabin hizmetleri departmanında kadın personel oranını artırmayı hedefleyen şirket, bu doğrultudaki projesinin ilk adımında 15 yeni hostesi istihdam edecek.

Türkiye genelinde belediyelerin istihdam ofisleriyle işbirliği içinde yürütülen alım sürecinde, adaylar mülakat ve eleme aşamalarının ardından eğitim programına katılıyor. Staj niteliğindeki iki seferi tamamlayan personel, tek başına sefere çıkmadan önce kılık-kıyafet ve hijyen malzemeleriyle destekleniyor. Uzun yolculuklarda ise anlaşmalı otellerde konaklama imkanı sağlanıyor.

Kabin görevlileri, işe başladıktan sonra da güvenlik, hijyen, yolcu iletişimi ve otobüs teknolojileri gibi başlıklarda düzenli eğitimlerle destekleniyor.

"Toplumsal sorumluluğumuzu da her zaman ön planda tuttuk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kamil Koç Otobüsleri İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Direktörü Mehmet Türkyılmaz, yeni iş fırsatlarıyla ülke istihdamına katkı sağlamaya devam ettiklerini belirtti.

Yönetimden sahaya, acentelerden iş ortaklarına, kaptanlardan host ve hosteslere kadar her kademedeki çalışanların markayı ileriye taşımak için özveriyle çalıştığını vurgulayan Türkyılmaz, şunları kaydetti:

Yolculuklarına başladıkları 1926'den beri kalite, güven ve müşteri memnuniyetinin her zaman öncelikleri olduğunu kaydeden Türkyılmaz, "faaliyetlerimizi bu vizyonla sürdürürken, aynı zamanda liderliğin beraberinde getirdiği toplumsal sorumluluğumuzu da her zaman ön planda tuttuk. Özellikle kadın istihdamını artırmayı ve gençlerimize iş imkanı sağlamayı, sürdürülebilir büyüme stratejimizin temel taşlarından biri olarak görüyoruz."

Türkyılmaz, cinsiyet eşitliğine verdikleri önemi sadece sözle değil, attıkları somut adımlarla da gösterdiklerini aktararak, "Gugün bu anlayışın bir yansıması olarak, ilk adımını 15 yeni hostesle attığımız projeyi hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. 100. yıla giden bu yolculukta güçlü adımlar atmaya, gençlerin ve kadınların istihdamına katkı sağlamaya ve ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.