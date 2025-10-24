Haberler

Kamaz, Çalışma Günü Azaltma Kararını İptal Etti

Rusya'nın en büyük kamyon üreticisi Kamaz, piyasa koşullarındaki kötüleşmeye rağmen, bazı fabrikalarında alınan çalışma günü sayısını azaltma kararını iptal ederek, 10 Kasım'dan itibaren 5 günlük çalışma düzenine geçeceğini açıkladı.

Rusya'nın en büyük kamyon üreticisi Kamaz, kötüleşen piyasa koşulları nedeniyle alınan çalışma günü sayısını azaltma kararının iptal edildiğini bildirdi.

Kamaz'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin temmuzda bazı fabrikaları için aldığı çalışma gününü azaltma kararına ilişkin bilgilere yer verildi.

Yapılan çalışmaların ardından bu kararın iptal edilmesinde mutabık kalındığına işaret edilen açıklamada, şirkete ait fabrikalarda 10 Kasım'dan itibaren tekrar 5 günlük çalışma düzenine geçileceği kaydedildi.

Rusya'da Çinli üreticilerin pazara yoğun sevkiyatı nedeniyle yerli üreticilerin karlılıkları önemli oranda azalmıştı.

Son olarak, Rusya'da güvenliğe dair çeşitli gereklilikleri karşılamadıkları gerekçesiyle Çin yapımı Dongfeng, Foton, Faw ve Sitrak marka kamyonların satışı yasaklanmıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
