Kaleseramik'te 2026'nın ilk operasyon ve sevkiyatları başladı

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki Kaleseramik, 2026 yılının ilk operasyon ve sevkiyatlarına geleneksel bir törenle başladı. Törende merhum kurucu Dr. İbrahim Bodur anıldı ve şirketin gelecek hedefleri paylaşıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde kurulu Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi, 2026 yılının ilk operasyon ve sevkiyatlarına, geleneksel olarak düzenlenen törenle başladı.

Tören, Kaleseramik AŞ Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Soysal, Tedarik Zinciri Direktörü Emre Taşçı, İnsan Kaynakları Direktörü Hüseyin Bayıroğlu, Kalenakliyat AŞ Operasyonlar Müdürü İsmail Kara, Kale Grubu yöneticileri, çalışanları ve Kale Nakliye AŞ kara yolu filosu mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende, Kale Grubu kurucusu merhum Dr. İbrahim Bodur'un başlattığı gelenek yaşatılarak kurban kesimi yapıldı ve dualar edildi.

Kaleseramik AŞ Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Soysal, burada yaptığı konuşmada, zorlu bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, "2026 yılının bu ilk sevkiyatlarının Kale Grubu'na, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Grup olarak 2026 yılında da yatırımlara ve yeni ürün geliştirme çalışmalarına devam edip, ülkemize ve bölgemize istihdam sağlamayı sürdüreceğiz." dedi.

Ürettikleri yenilikçi ürünleri Avrupa'dan Amerika'ya, Orta Doğu'dan Uzak Doğu'ya dünyanın dört bir yanına ulaştırdıklarını vurgulayan Soysal, yeni yılda da 69 yıllık tecrübe ve Kale Grubu kültürünün verdiği güvenle, yurt içi ve yurt dışı satış hedeflerine ulaşacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi
