Kalem kalem hesaplandı! Bir asgari ücretli ayda hangi ürüne ne kadar harcıyor
Ekonomi Haberleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılındaki asgari ücreti 8 bin 506 lira olarak açıkladı. Bu açıklamadan sonra Birleşik Metal İşçileri Sendikası bir asgari ücretlinin hangi ürüne kadar para ayırabileceğini hesapladı. Buna göre bir asgari ücretli giyime 238, gıdaya 2 bin 445, ayakkabıya 85, tütün ürünlerine ise 387 lira ayırabiliyor.
Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı belli oldu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcisinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan uzlaşı çıkmayınca devreye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti 8 bin 506 lira olarak açıkladı.
ZAM ORANI NE KADAR?
Böylece asgari ücret ocak ayına göre yüzde 100, temmuz ayına göre yüzde 54,66, yıllık ortalamada ise yüzde 74,43 oranında arttı.
8.506 LİRAYA HANGİ ÜRÜNDEN NE KADAR ALINABİLİR?
Zamla beraber insanların aklına gelen en önemli sorulardan biri de yeni asgari ücretle birlikte hangi üründen kaç adet alınabileceği. BİSAM'ın (Birleşik Metal İşçileri Sendikası) yaptığı araştırmaya göre 4 kişilik bir aile ancak 29 metrekarelik bir ev kiralayabilirken, gıdaya günlük 82 TL ayırabiliyor. Alkole ayrılabilen tutar ise 15 TL.
Listenin tamamı şöyle:
- Gıda 2.445 TL
- Alkolsüz İçecekler 164 TL
- Alkollü İçecekler 15 TL
- Tütün 387 TL
- Giyim 238 TL
- Ayakkabı 85 TL
- Gerçek+İzafi Kira 1.700 TL
- Konutun Bakım Ve Onarımı 116 TL
- Su Şebeke Suyu Ve Konutla İlgili Çeşitli Hizmetler 178 TL
- Elektrik, Gaz Ve Diğer Yakıtlar 662 TL
- Mobilya, Mefruşat, Halı Ve Diğer Yer Döşemeleri 110 TL
- Ev İçi Tekstil 23 TL
- Ev Aletleri 141 TL
- Züccaciye, Yemek Takımı Ve Hanehalkı Aletleri 34 TL
- Ev Ve Bahçe Araç Gereçleri 13 TL
- Ev Bakım İçin Mal Ve Hizmetler 130 TL
- Tıbbi Ürünler, Aletler Ve Malzemeler 78 TL
- Ayakta Tedavi Hizmetleri 52 TL
- Yataklı Tedavi Hizmetleri 41 TL
- Araç Satın Alımı 277 TL
- Kişisel Ulaştırma Araçlarının İşletimi 231 TL
- Ulaştırma Hizmetleri 254 TL
- Posta Hizmetleri 0
- Telefon Ve Telefaks Ekipmanı 58 TL
- Telefon Ve Telefaks Hizmetleri 237 TL
- Görsel-İşitsel Sistemle Audıo-Vısual, Fotoğrafla Ve Veri İşlemle İle İlgili Ekipman 43 TL
- Diğer Temel Dayanıklı Eğlence Ve Kültür Araçları 0
- Diğer Eğlence Araçları Ve Malzemeleri, Bahçe Ve Evcil Hayvanlara İlişkin Ürünler, Hizmetler 32 TL
- Eğlence Ve Kültür Hizmetleri 22 TL
- Gazete, Kitap Ve Kırtasiye 31 TL
- Paket Turlar 26 TL
- Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim 5 TL
- Orta Öğretim 39 TL
- Orta Öğretim Sonrası Ve Üniversite Öncesi Eğitim 10 TL
- Üniversite Eğitimi 14 TL
- Düzeyi Belirlenemeyen Eğitim Programları 6 TL
- Yemek Hizmetleri 323 TL
- Konaklama Hizmetleri 14 TL
- Kişisel Bakım 161 TL
- Başka Yerde Sınıflandırılamayan Kişisel Bakım Ürünleri 27 TL
- Sosyal Hizmetler 7 TL
- Sigorta 15 TL