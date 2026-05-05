Kakava şenlikleri için gelen turistler ciğercilerde kuyruk oluşturdu

Edirne'de her yıl büyük coşkuyla kutlanan Kakava Şenlikleri, bu yıl da yoğun katılımla başladı.

Edirne'de her yıl büyük coşkuyla kutlanan Kakava Şenlikleri, bu yıl da yoğun katılımla başladı. Türkiye'nin dört bir yanından kente gelen ziyaretçiler, şenliklerin yanı sıra Edirne'nin meşhur tava ciğerine de yoğun ilgi gösterdi.

Ciğercilerde uzun kuyruklar oluştu

Şenlikler için kente akın eden turistler, özellikle Saraçlar Caddesi çevresindeki ciğerci esnafının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İşletmeler yoğun talebe yetişebilmek için tüm personeliyle hizmet vermeye çalıştı.

"Tava ciğeri çok beğendim"

İzmir'den geldiğini belirten Rümeysa Ceylan, Kakava coşkusunu yerinde yaşamak istediklerini söyledi. Ceylan, "Kakava şenlikleri için geldik, çok güzel. Tava ciğeri çok beğendim. İlk güne coşkuyla başladık. Birazdan kortejimiz olacak. Gelmişken ciğerin tadına bakalım dedik" ifadelerini kullandı.

Esnaf yoğunluktan memnun

Ciğerci esnafı Ali Doğan ise artan ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Elimizden geldiğince tüm müşterilere yetişmeye çalışıyoruz. Tüm personelimizle hizmet veriyoruz. Amacımız herkesin memnun ayrılması" dedi.

Kakava etkinliklerine katılmak için İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçiler Edirne'de konaklarken, kentte turizm hareketliliği de gözle görülür şekilde arttı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
