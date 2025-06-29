Kahramanmaraş'ta Yerli Salatalık Hasadı Başladı

Kahramanmaraş'ta Yerli Salatalık Hasadı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yerli salatalık hasadı hem seralarda hem de açık alanlarda devam ediyor. İllere gönderilen ürünler, tazeliği ve lezzetiyle dikkat çekiyor.

Kahramanmaraş'ta üretilen yerli salatalıkta hasat dönemi başlarken, ürünler çevre illere de gönderiliyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yer alan Kadıoğlu çiftliğinde salatalık hasadı hem seralarda hem de açık alanda devam ediyor. Yerli üretim salatalıklar, kent ekonomisine katkı sağlarken lezzetiyle çevre illerden yoğun talep görüyor.

Kadıoğlu çiftliğinde yapılan üretimde hem seralarda erken hasat avantajı sağlanıyor hem de tarlalardaki açık alanda yüksek verim elde ediliyor. Sabah erken saatlerde başlayan hasatla toplanan salatalıklar, boylarına göre sınıflandırılarak paketleniyor. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Adana ve Malatya gibi çevre illere gönderilen ürünler, tazeliğiyle tüketiciden tam not alıyor.

Üreticiler, özellikle yaz aylarında tüketimi artan salatalığın, hem ekonomik değerinin yüksek olduğunu hem de suya dayalı yapısı nedeniyle üretiminin keyifli geçtiğini belirtiyor.

Kadıoğlu çiftliğinde üreticilerden Yahya Yenen, "Salatalığımız hem şirin hem de lezzetli. Toprağımız bereketli, biz de elimizden geleni yapıyoruz. Sabahın serinliğinde toplayıp hemen sevkiyata hazırlıyoruz. Talep çok güzel gidiyor. Ürünler bir gün durup bir gün toplanıyor. Dönüm başı bir ton civarı ürün elde edilebiliyor. Hallere gidiyor, marketlere ve çevre illere de gönderiliyor" dedi.

Bir başka üretici ise, "Ürünlerimiz çeşitli illere gönderiyoruz. Çok güzel bir potansiyele sahip iklimi çok güzel. Hem sera da hem de açık alanda üretim yapılıyor" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İsrail ordusundan sürgün haritası! Gazze'deki mahalleleri tek tek işaretlediler

İsrail sürgün haritasını yayımladı! Mahalleleri tek tek işaretlediler
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin beklediği güzel haberleri art arda sıraladı
Meclis'e sunulan yasa teklifi Murat Ülker'i kızdırdı: Sosyal felaketlere neden olabilir

Meclis'e sunulan yasa teklifi Murat Ülker'i küplere bindirdi
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer

"2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Ankara'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı

Otobüste etek altı fotoğraf rezaleti! Şüphelinin kimliği şoke etti
Cristiano Ronaldo'dan futbol dünyasını ikiye bölecek açıklama

Cristiano Ronaldo'dan futbol dünyasını ikiye bölen açıklama
Meteoroloji'den 21 kente sarı kodlu uyarı! Sağanak ve rüzgar bekleniyor

Meteoroloji'den 21 kente sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu

Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
Bu takımda forma giyen oyuncular ya kasap ya emlakçı ya da bakkal

Bu takımda forma giyen oyuncular ya kasap ya emlakçı ya da bakkal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.