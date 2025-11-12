Kadooğlu Yağ, TURQUALITY Marka Programı'na Kabul Edildi

Türkiye'nin önde gelen yağ üreticilerinden Kadooğlu Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş., güçlü markalaşma vizyonunun bir göstergesi olarak Kadoo markasıyla T.C. Ticaret Bakanlığı'nın TURQUALITY Marka Programı'na dahil olmaya hak kazandı. Kadoo markasının programa kabulü, Türkiye'nin küresel markalaşma hedeflerine katkı sunan önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Sektörde yenilikçi, güvenilir ve çağdaş marka kimliğiyle tanınan Kadoo, Kadooğlu Holding'in iştiraklerinden Kadooğlu Yağ bünyesinde yer alıyor. Kısa sürede hem yurt içi hem de uluslararası pazarlarda güçlü bir konuma ulaşan marka, üretim kalitesi, sürdürülebilirlik anlayışı ve ihracat performansıyla dikkat çekiyor.

Merkezi Gaziantep'te bulunan Kadooğlu Yağ, modern üretim tesisleri ve 60'tan fazla ülkeye ulaşan ihracat ağıyla Türk yağ sektörünün en güçlü temsilcilerinden biri konumunda. Kadoo markasının TURQUALITY Marka Programı'na kabulü, Kasım 2025 itibarıyla resmen onaylanarak şirketin uluslararası büyüme stratejisinde yeni bir dönüm noktası oluşturdu.

Bu başarı, Kadooğlu Yağ'ın yıllardır sürdürdüğü markalaşma yatırımları, kalite yönetim sistemleri, ihracat odaklı stratejiler ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla mümkün oldu. Şirket, güçlü tedarik zinciri, yenilikçi ürün gamı, Ar-Ge yatırımları ve dijital dönüşüm çalışmalarıyla TURQUALITY programının tüm kriterlerini başarıyla karşıladı.

TURQUALITY, Türk markalarının uluslararası pazarlarda kalıcı, rekabetçi ve güçlü bir konum kazanmasını hedefleyen dünyanın ilk devlet destekli marka programı olma özelliğini taşıyor. Kadoo markasının bu programa dahil edilmesi; hem Türk yağ sektörünün hem de Gaziantep'in üretim ve ihracat gücünün uluslararası düzeyde tescillenmesi anlamına geliyor.

Kadooğlu Yağ Yönetim Kurulu Üyesi Azime Kadooğlu Akbulut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kadoo markamızın TURQUALITY Marka Programı'na kabul edilmesi, bizim için yalnızca bir unvan değil; yıllardır süregelen kalite, güven ve yenilik anlayışımızın bir yansımasıdır. Bu başarı, kadın liderlerin aktif rol aldığı güçlü bir yönetim yapısının, vizyoner stratejilerin ve inançla çalışan bir ekibin eseridir. Kadoo olarak hedefimiz; Türk markalarını dünyada gururla temsil etmek, tüketiciye daima yüksek kalite ve güven sunmaktır. TURQUALITY sürecini, global ölçekte sürdürülebilir büyüme yolculuğumuzun en önemli kilometre taşlarından biri olarak görüyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP