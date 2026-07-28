Haberler

Kadirli’de üreticilere B-Reçete sistemi anlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde üreticilere "B-Reçete Sistemi" hakkında bilgilendirme yapıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde üreticilere "B-Reçete Sistemi" hakkında bilgilendirme yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce organize edilen bilgilendirme toplantısı, Kadirli Belediyesi Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Programa katılan üreticilere tarım ürünlerinde pestisit kalıntısının önlenmesinin amaçlandığı "B-Reçete Sistemi"ni tanıtan müdürlük ekipleri, bitki koruma ürünlerinin doğru, bilinçli ve güvenli kullanımını anlattı.

Toplantıda konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatin Rüştü Özeser, çevre ve insan sağlığının korunmasında güvenilir ve sürdürülebilir tarımsal üretimin önemli olduğunu söyledi.???????

Kaynak: AA
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm

Netanyahu görüşmesine saatler kala Trump resti çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Binlerce kişiyi ilgilendiren emsal karar! Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi

Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi
Tatil için geldiği Bodrum'da kaçırılıyordu

Binlerce kilometre öteden geldiği Türkiye'de ölümden döndü
Yunanlılar Laz böreğini de çaldı! Verdikleri isme bakın

Yunanlılar bir lezzetimizi daha çaldı! Verdikleri isme bakın
CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi

CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
Leao'dan Fenerbahçe için milyonların beklediği cevap geldi

Leao'dan milyonların beklediği cevap geldi
Vaclav Cerny'e ezeli rakipten kanca

Ezeli rakipten Cerny'e kanca! Beşiktaş'ın kalbini söküp alacaklar
Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı! Genç kadından geriye kanlı eşarp kaldı

Arabadaki tartışma vahşetle bitti! Geriye kanlı eşarp kaldı