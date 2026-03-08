Haberler

Kadınlar Kooperatifi ile Ekonomiye Katkı

Kadınlar Kooperatifi ile Ekonomiye Katkı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da usta öğretici kadınlar güçlerini birleştirip kurdukları kooperatif ile hem doğal ürün üretiyor hem de ekonomiye katkıda bulunuyor.

Adana'da usta öğretici kadınlar güçlerini birleştirip kurdukları kooperatif ile hem doğal ürün üretiyor hem de ekonomiye katkıda bulunuyor.

Kadınların üretimdeki gücünü ve emeğini bir araya getirmek amacıyla usta öğretici kadınlar el emeği ürünlerini kooperatif çatısı altında buluşturdu. Kadınların bilgi, deneyim ve maharetli elleriyle hazırlanan ürünler, hem doğal ve kaliteli üretimi destekliyor hem de yerel ekonomiye önemli katkılar sağlıyor.

Kooperatif bünyesinde; soğuk sıkım ürünlerden doğal pekmeze, steril paketlenmiş bitkisel ürünlerden dikiş-nakış ve el emeği üretimlere kadar geniş bir yelpazede üretim gerçekleştiriliyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan ve titizlikle üretilen bu ürünler, kadın emeğinin değerini ortaya koyarken aynı zamanda sağlıklı ve güvenilir ürünlerin tüketiciyle buluşmasına da imkan tanıyor.

Kadınların üretim süreçlerine daha aktif katılımını teşvik eden bu oluşum, aynı zamanda dayanışma kültürünü güçlendirerek kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki yerini daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Usta öğretici kadınların alın teri ve emeğiyle ortaya çıkan her ürün; üretimin, dayanışmanın ve birlikte büyümenin en güzel örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınlar, birlikte üretmenin gücüyle hem kendi hayatlarına hem de bulundukları bölgenin ekonomisine değer katmaya devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...

Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu
İran 'ABD askerlerini esir aldık' dedi, CENTCOM'dan jet yanıt geldi

Dünyayı sarsan iddia! ABD cephesinden beklenen yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum

Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum
Petrol deposu vuruldu, sızan yakıt otoyol boyunca alev alev yandı

Ülkenin can damarı vuruldu, otoyol alevler içinde kaldı
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri

Yürüyerek girdi, ceset torbasında çıktı
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

Dünyanın uykularını kaçıran senaryo gerçek oluyor
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Futbol siyasi oldu, normal değil

Derbi sonrası söyledikleri yenir yutulur şeyler değil!