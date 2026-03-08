Kadınlar Kooperatifi ile Ekonomiye Katkı

Adana'da usta öğretici kadınlar güçlerini birleştirip kurdukları kooperatif ile hem doğal ürün üretiyor hem de ekonomiye katkıda bulunuyor.

Kadınların üretimdeki gücünü ve emeğini bir araya getirmek amacıyla usta öğretici kadınlar el emeği ürünlerini kooperatif çatısı altında buluşturdu. Kadınların bilgi, deneyim ve maharetli elleriyle hazırlanan ürünler, hem doğal ve kaliteli üretimi destekliyor hem de yerel ekonomiye önemli katkılar sağlıyor.

Kooperatif bünyesinde; soğuk sıkım ürünlerden doğal pekmeze, steril paketlenmiş bitkisel ürünlerden dikiş-nakış ve el emeği üretimlere kadar geniş bir yelpazede üretim gerçekleştiriliyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan ve titizlikle üretilen bu ürünler, kadın emeğinin değerini ortaya koyarken aynı zamanda sağlıklı ve güvenilir ürünlerin tüketiciyle buluşmasına da imkan tanıyor.

Kadınların üretim süreçlerine daha aktif katılımını teşvik eden bu oluşum, aynı zamanda dayanışma kültürünü güçlendirerek kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki yerini daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Usta öğretici kadınların alın teri ve emeğiyle ortaya çıkan her ürün; üretimin, dayanışmanın ve birlikte büyümenin en güzel örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınlar, birlikte üretmenin gücüyle hem kendi hayatlarına hem de bulundukları bölgenin ekonomisine değer katmaya devam ediyor. - ADANA

