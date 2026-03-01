TOBB kadın ve genç girişimcilere ilişkin aylık istatistikleri açıkladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstatistik Konseyi kapsamında, kurulan ve kapanan şirketlerdeki kadın ve genç girişimcilere ilişkin verileri açıkladı.

TOBB, 2026 yılı Ocak ayında kurulan şirketlere ilişkin kadın ve genç girişimci verilerini açıkladı. Buna göre, anonim şirketlerde kadın girişimci sayısı 240 olarak kaydedilirken, kadın ortakların toplam ortaklar içindeki payı yüzde 14,1 oldu. Limited şirketlerde kadın girişimci sayısı 2 bin 337'ye ulaşırken, bu şirketlerde kadın ortak oranı yüzde 16,7 seviyesinde gerçekleşti. Kooperatiflerde kadın ortak oranı yüzde 26,4 olarak tespit edilirken, Ocak ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin yüzde 14,2'sinin kadın girişimciler tarafından hayata geçirildiği bildirildi.

Ocak ayında kurulan limited şirketlerin yüzde 20,7'sinde kadın girişimci yer aldı

Verilere göre, aynı dönemde kurulan 989 anonim şirketin 197'sinde kadın girişimci bulundu. Böylece kadın girişimci bulunan anonim şirket oranı yüzde 19,9 olarak kaydedildi. Ocak ayında kurulan 10 bin 126 limited şirketin ise 2 bin 94'ünde kadın girişimcilerin yer aldığı belirlendi. Bu kapsamda limited şirketlerin yüzde 20,7'sinde kadın girişimci bulunduğu tespit edildi.

Öte yandan, kurulan anonim şirketlerde kadın girişimcilerin sermaye payı yüzde 17,8 olarak hesaplanırken, bu oran limited şirketlerde yüzde 11,8 seviyesinde gerçekleşti.

Ocak ayında kurulan anonim şirketlerin yüzde 17,9'unda kadın yönetim kurulu üyesi yer aldı

Ocak 2026 yılında kurulan 989 anonim şirketin 177'sinde kadın yönetim kurulu üyesi yer aldı. Böylece anonim şirketlerin yüzde 17,9'unda kadınların yönetimde temsil edildiği belirlendi. Aynı dönemde kurulan 117 kooperatifin 39'unda kadın yönetim kurulu üyesi bulunduğu tespit edilirken, kooperatiflerde kadın temsil oranı yüzde 33,3 olarak kaydedildi.

Ocak ayında kurulan limited şirketlerin yüzde 18,3'ünde kadın temsilci yer aldı

Verilere göre, Ocak ayında kurulan 989 anonim şirketin 168'inde kadın temsilci yer aldı. Aynı dönemde kurulan 10 bin 126 limited şirketin bin 855'inde kadın temsilci bulunduğu tespit edildi. Kurulan 117 kooperatifin ise 37'sinde kadın temsilci yer aldığı belirlendi.

Kurulan limited şirketlerdeki girişimcilerin 45,1'i 35 yaşın altında

Ocak ayı verilerine göre, kurulan şirketlerde ortakların yaş dağılımı incelendiğinde anonim şirketlerde en yüksek payın yüzde 31,3 ile 35-44 yaş grubunda olduğu görüldü. Limited şirketlerde ise en yoğun grubun yüzde 32,3 ile 25-34 yaş aralığı olduğu belirlendi. Kooperatiflerde ortakların yüzde 28,4'ünün 35-44 yaş aralığında yer aldığı tespit edilirken, gerçek kişi ticari işletmelerde en yüksek oran yüzde 30 ile 25-34 yaş grubunda kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı