Kadın ve Genç Girişimcilere İhracat Eğitimi: 6,500 Katılımcı

Kadın ve genç girişimcilerin ihracatta rekabetçiliğinin artırılmasını hedefleyen Export Akademi Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı Yetiştirme Programı'yla 6 bin 500 kişi eğitim aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre Ticaret Bakanlığı, girişimciler ve KOBİ'leri uluslararası ticarete hazırlamak, ihracat kapasitelerini artırmak ve küresel rekabette daha güçlü hale getirmek için çalışmalar yürütülüyor.

İhracat sürecine dahil olmak isteyen girişimcilere, dış ticaret, pazar araştırması ve rehberlik gibi pek çok konuda destek olunuyor.

Bu kapsamda, kamu ve özel sektör işbirliğiyle 2019 yılında Export Akademi Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı Yetiştirme Programı uygulamaya alındı.

e-İhracattan alınan payın yükseltilmesi hedeflendi

Programla, kadın ve genç girişimcilerin ihracat süreçlerinde avantaj sağlayabileceği sektörler tespit edilerek uluslararası rekabetçiliklerinin ve e-ihracattan aldıkları payın artırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ ve Eskişehir'de eğitimler düzenlendi. Bu çalışmalar, Kovid-19 salgını nedeniyle elektronik ortama taşınarak devam etti. Program doğrultusunda geçen yıl da Gaziantep, Ankara ve İstanbul'da eğitim gerçekleştirildi.

Bugüne kadar 6 bin 500 girişimci söz konusu programa katıldı. Ticaret Bakanlığı ve özel sektör uzmanlarınca, ihracata yönelik devlet destekleri, çevrim içi pazarlarda satış yöntemleri, e-ticaret sitesi altyapı kurulumu, lojistik süreçleri, gümrük mevzuatı, girişimcilere yönelik bankacılık hizmetleri ve dijital pazarlama gibi konularda eğitim verildi.

İhracata yeni başlayacak veya daha önce ihracat yapmış tüm kadın ve genç girişimcilerin katılımına açık programda, e-ticarete yönelik çalışmak isteyen kadın girişimciler ile 30 yaş altı gençlere öncelik tanındı.

Program "mükemmel" olarak nitelendirildi

Söz konusu çalışma, Birleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret Örgütünce oluşturulan Uluslararası Ticaret Merkezinin (ITC) "SheTrades Outlook Platformu" tarafından "mükemmel" olarak nitelendirilerek iyi uygulama örnekleri arasına alındı.

Türkiye, programla ITC tarafından hazırlanan raporda, "en iyi uygulamacı ülkelerden biri" olarak nitelendirildi.