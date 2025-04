Kadın Mühendis Yetiştirme Okulu eğitime başladı

SAMSUN - Kadın girişimciliği ve kadın istihdamı kapsamında, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ve Samsun Model Fabrika iş birliği ile tasarlanan "Kadın Mühendis Yetiştirme Okulu" eğitimlerine başladı.

Samsun Vali Yardımcısı Vekili-Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Demir, Samsun Merkez OSB Müdürü Hakan Tütüncüoğlu, Samsun Model Fabrika Müdürü Onur Berberoğlu'nun katılımıyla 10 Nisan'da gerçekleşen açılış programı ile başlayan Kadın Mühendis Yetiştirme Okulu, mühendislik bölümlerinden mezun veya son sınıf öğrencisi olan kadınlara yalın ve dijital dönüşüm alanlarında mesleki gelişim fırsatları sunuyor.

Program, katılımcılara Endüstri 4.0, yalın dönüşüm, dijital dönüşüm, dijitalleşme ve verimlilik konularında bilgi ve beceri kazandırarak, kadın mühendislerin istihdam edilebilirliğini artırmayı ve bölgedeki firmaların işletme verimliliği ve ikiz dönüşüm sürecinde aktif rol alabilecek insan kaynağını güçlendirmeyi hedefliyor. Program kapsamında belirlenen 15 genç kadın mühendise üç aşamalı bir gelişim süreci sunuluyor. Toplam 42 saat yalın dönüşüm ve dijital dönüşüm eğitimleri, model fabrika öğren dönüş programında 4 aylık saha deneyimi şeklinde uygulanacak eğitimler ve sanayi uygulamaları sonunda tüm sürecin en az yüzde 80'ine katılım sağlayan kursiyerlere sertifika verilecek.

Eğitim programının açılış töreninde konuşan Samsun Vali Yardımcısı Vekili/Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, "İnsan hayatı ile birlikte var olan üretim, sanayi devrimi ile birlikte kitle üretim araçlarının yaygınlaşması ve günümüzdeki bilgi çağıyla beraber büyük bir gelişme ve dönüşüm içerisinde. Bununla birlikte teknolojide hem verimliliğin artırılması hem maliyetlerin düşürülmesi, aynı girdi ile daha fazla çıktının oluşturulması, ekonomik büyümenin tam manasıyla gerçekleştirilme için teknolojik yenilik ve verimlilik bu konuda çok önemli. Model Fabrika'da Samsun'da bu noktaya önemli bir hizmet vererek, kurumların ve işletmelerin verimliliğinin artırılması, sanayideki dönüşümün sağlanması noktasında çok önemli hizmet veriyor. Kadınların istihdamı noktasında da memleketimiz ve ekonomik büyümek için gayri safi yurt içi hasılanın istenilen noktaya getirilmesi. Ekonomik büyümenin artırılabilmesi için kadın istihdamı çok önemli. Teknolojik verimliliğin artırılması noktasında kadın yeteneğinin ve kabiliyetinin iş hayatına aktarılması da çok önemli. Kadının istihdamda yerini alması dolayısıyla sermaye ve iş hayatında bulunarak buradan kendi ekonomik girdisini sağlayarak toplumsal adaletin sağlanması açısından da çok önemli bir nokta. Bu aile refahının sağlanması, ekonomik bağımsızlığın sağlanması, toplumların gelişim ve dönüşümü için de çok önemli bir konu. Bugün kadın istihdamının nitelikli olarak sağlanması, ana hizmet elemanları olarak da yetişmesi noktasında çok önemli bir hizmet veriliyor. Emeği geçen tüm kurumlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

OKA Genel Sekreteri Dicle: "Amacımız, kadın mühendislerin istihdam edilmesi"

Kadın mühendislerin istihdam sorunu yaşamamaları için etkinlik kazanmaları adına böyle bir program geliştirdiklerine dikkat çeken OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, "2024-2025 yılında kadın istihdamı ve girişimciliği temasında faaliyetler yürütmeye başladık. 2024 Kasım ayının sonunda da imzaladığımız protokol ile Samsun'da eğitim faaliyetlerinin bu yıl ilkini gerçekleştiriyoruz. Model Fabrika, Karadeniz'in ilk ve tek model fabrikası. Samsun'da kadın girişimciliğini desteklemek üzere Model Fabrika ile iş birliği içerisinde bir kadın mühendis yetiştirme okulunun açılış programını gerçekleştirdik. Programı tasarlarken kadın mühendislerin mezun olduktan sonra yapılan araştırmalar gösteriyor ki istihdam edilmeleri noktasında belli güçlükler çekiyorlar. Onların karşılaştıkları güçlükleri bertaraf etmek noktasında hem yalın hem dijital dönüşümle ilgili eğitim alacakları bir 2 aylık program akabinde de 4 aylık bir staj programımız. Model Fabrika'nın öğren-dönüş programlarında görev alacaklar. Akabinde amacımız; Model Fabrika'nın kısmı zamanlı olarak belli programlarında istihdam edilmeleri ama Merkez OSB başta olmak üzere bölgemizdeki işletmelerde istihdam edilmelerine yönelik etkinlikler kazandırmaları. Bu noktada öğrenim programımıza ilgi gösterip, başvuru yapan öğrencilerimize şükranlarımı iletiyorum. Umarım günün sonunda herkes 'iyi ki' der" diye konuştu.

Kadın girişimciliğini her zaman desteklemeye devam edeceklerini belirten TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, "Kadın girişimciliği konusunda çalışan bir kurumuz. Son dönemde kadının her alanda var olması gerekliliği ilkesinden yola çıkarak sanayide, teknolojide, turizmde, tarımda kadın eli projeleri bizlerin uygulama alanlarından birisi oldu. 2024 Kasım'dan beri valilik, SBB, TSO iş birliği ile kanının her alanda var olmasını içeren bir üst protokol imzaladık. Bugün o protokolü besleyen Sanayide Kadın Eli Projesi kapsamında mühendis kadınlar eğitim programını gerçekleştiriyoruz. Çok mutluyum. Çünkü yapılan çalışmaların anlamını bulması, yetkinlik kazanmaları açısından hem de iş dünyasında rekabet ortamında artı avantaj, donanımla bu yolculuğa çıkmaları açısında çok önemli bulduğumuz bu projede inşallah eğitim programı sonunda istihdam ile sonuçlanan sertifika töreninde bir arada olmak dileğiyle emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"En büyük hayalim; üretime doğrudan katkı sağlayan bir mühendis olmaktı"

Hayaline ulaşmasında yardımcı olan kurumlara teşekkür eden Kadın Mühendis Yetiştirme Okulu öğrencilerinden OMÜ Endüstri Mühendisliği mezunlarından İrem Sude Özdemir ise "Bu eğitim programı bir mühendis olarak çıktığım yolculukta karşıma çıkan en değerli duraklardan biri oldu. Bir endüstri mühendisiyim. Mesleğimi seçerken en büyük hayalim sahada çözüm üreten, üretime doğrudan katkı sağlayan bir mühendis olmaktı. Okul sıralarında öğrendiklerimizi gerçek üretim ortamına nasıl taşıyacağımızı görmemiz her zaman kolay olmazdı Kadın Mühendis Yetiştirme Okulu, hayallerime somut bir adım daha yaklaşmamı sağladı. Yalın üretim araçlarını üretim sahasında deneyimleme fırsatı, sanayiye birebir temas kurma imkanı ve dijital dönüşüm gibi konularda eğitim almak, biz kadın mühendisler için büyük bir heyecan ve motivasyon kaynağı oldu" ifadelerini kullandı.

Bugün eğitime başlanılan proje ile birlikte Samsun'da OKA ve TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu arasında imzalanan "Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği İş Birliği Protokolü" kapsamında, katılımcıların uygun firmalarda istihdam edilmesine destek sağlanacak.

Ayrıca programda yer alan Samsun Sanayi ve Teknoloji İl müdürü Selahattin Altunsoy ile Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Alıç da eğitime başlayan öğrencilere başarılar diledi.