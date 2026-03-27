Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Polat, Kastamonu'da konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Kastamonu'da yaptığı açıklamada 2026'nın 'Kadın Kooperatifleri Yılı' olarak ilan edildiğini ve kadınların sosyal hayata katılımını artıracak mekanizmalar oluşturma planlarını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, "Kadınlarımıza üretimde, sosyal hayata katılmada faydalı olacak, onların sosyal hayata daha etkin şekilde katılması, üretim faaliyetlerinin içinde daha etkin yer almaları için mekanizmalar oluşturmayı düşünüyoruz." dedi.

Kastamonu Valiliğini ziyaret eden Polat'ı Vali Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ve kurum müdürleri karşıladı.

Polat, burada yaptığı açıklamada, Kastamonu'da bazı görüşmelerde bulunduklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın vizyonuyla 2026 yılını "Kadın Kooperatifleri Yılı" ilan ettiklerini anlatan Polat, şunları kaydetti:

"Kadınlarımıza üretimde, sosyal hayata katılmada faydalı olacak, onların sosyal hayata daha etkin şekilde katılması, üretim faaliyetlerinin içinde daha etkin yer almaları için mekanizmalar oluşturmayı düşünüyoruz. O yüzden önümüzdeki günlerde açmayı planladığımız, 'Ekolojik Market' tasarlamıştık. Burayı Kastamonu'da da yerinde gördük, inceledik. Kastamonu bu anlamda pilot bölge ilan edildi. Buradan çıkacak başarı Türkiye'deki 81 ilimizdeki kadın kooperatiflerinin faaliyetlerine örnek olacaktır. Buradaki başarıyı görmekten de mutluluk duyuyoruz."

Bir gazetecinin gübre tedarikiyle ilgili sorun olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine, Polat, "Bizim gübre tedariki konusunda hiçbir sorunumuz bulunmamaktadır. Sayın Bakanımız da bunu açıkladı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
