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Kadın Girişimcilerden Önemli İş Birliği

Kadın Girişimcilerden Önemli İş Birliği
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TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu, kadınların ve gençlerin girişimcilik ekosistemine katılımını artırmak amacıyla Mudanya Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, inovatif iş fikirlerini geliştirmeyi hedefliyor.

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu, kadınların ve gençlerin girişimcilik ekosistemine katılımını güçlendirmek amacıyla Mudanya Üniversitesi ile önemli bir iş birliği protokolüne imza attı. Protokol kapsamında girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, gençlerin ve kadınların inovatif iş fikirleri geliştirmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Bursa Ticaret Borsası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Kadın Girişimciler Kurulu, girişimcilik ekosistemini destekleme vizyonu doğrultusunda Mudanya Üniversitesi ile güçlerini birleştirdi. TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sabriye Şen ile Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip arasında imzalanan protokol törenine, İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Hanife Yeşil, İcra Komitesi Üyeleri Aydan Koca ve Nurcan Akca ile Bursa Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı Hande Ceylan katıldı.

"Girişimci gençlerimizin yetkinliklerini artıracak projeler üreteceğiz"

İmza töreninde konuşan TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sabriye Şen, girişimciliğin sadece ekonomik büyümeyi değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümü de destekleyen güçlü bir araç olduğunu söyledi. Kadınların ve gençlerin iş dünyasına daha etkin katılımını sağlamak adına akademik kurumlarla iş birliklerini son derece önemsediklerini kaydeden Sabriye Şen, "Mudanya Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz protokol sayesinde, kadın ve genç girişimcilerimizin bilgi ve yetkinliklerini geliştirecek projeler üretmeyi amaçlıyoruz. Akademik kurumlarla yaptığımız bu tür iş birlikleri, girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasına ve sürdürülebilir kalkınmaya önemli katkılar sunacaktır" dedi.

"Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendireceğiz"

Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip ise, girişimcilik kültürünün eğitim hayatının erken dönemlerinden itibaren kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Girişimcilik alanında yapılan bu tür iş birliklerinin üniversite öğrencileri için önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Karip, "Üniversite olarak öğrencilerimizi sadece akademik anlamda değil, iş dünyasında da başarılı bireyler olarak yetiştirmek için çalışıyoruz. TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu ile imzaladığımız iş birliği protokolü, öğrencilerimizin girişimcilik ekosistemine dahil olmasını sağlayacak, onların iş dünyasına daha bilinçli ve donanımlı adım atmalarına destek verecektir. Mudanya Üniversitesi olarak, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirecek projelerle akademik bilgiyi sahaya aktarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

İmzalanan protokol çerçevesinde kurulacak girişimcilik kulüpleri aracılığıyla, üniversite öğrencilerinin girişimcilik bilinci kazanması, kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda projeler geliştirilmesi için ortak çalışmalar yürütülecek. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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