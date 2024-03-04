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Kadın Girişimciler Dijital Çağa Damga Vuracak

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TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hande Öztürk, kadınların dijital çağa damgasını vuracaklarını söyledi. Ankara'da gerçekleştirilen 'Dijital Dünya Kadınları 2024' etkinliğinde konuşan Öztürk, kadınların güçlü liderler olarak ekonomiye katkı sağlamaları gerektiğini vurguladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hande Öztürk, yeni gelişmelere daha hızlı uyum sağlayan, analitik düşünüp, verilerle karar alan kadınların dijital çağa da damgasını vuracaklarını söyledi.

"Dijital Dünya Kadınları 2024" etkinliği, "Girişimci-Güçlü-Lider" ana temasıyla Ankara TEKMER UP'ta gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Öztürk, yaptıkları projelerle kadınlara 81 bir ilde dokunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Öztürk, ülkedeki kadın potansiyelinin değerlendirilmemiş bir cevher olduğunun altını çizerek, "Ama bu potansiyelin petrol dışında bir güneş enerjisine benzediğini düşünüyorum. Bu büyük enerjiyi ortaya çıkarmak için ağaç kesmeye, toprak delmeye, çevreyi kirletmeye hiç gerek yok. Bu enerji toplumda her yerde." dedi.

Başarı hikayesi için kadınları sadece iş hayatına katmanın yeterli olmadığına dikkati çeken Öztürk, teknoloji altyapısı güçlü, katma değeri yüksek ürünler ihraç edebilen, dışa daha az bağımlı, uluslararası güçlü markalara sahip bir ekonomi için kadınlar olarak var gücüyle çalışmaları gerektiğini anlattı.

Kadınlar olarak, geleceği şekillendiren projelerde yer alarak, bilgi ve deneyimlerini paylaşarak ve birbirlerine ilham vererek daha güçlü ve kapsayıcı bir dijital dünya inşa etme kararlılığında olduklarına işaret eden Öztürk, iş dünyasında kadın liderlerin varlığının önemli bir dönüşümü tetiklediğini belirtti.

Yöneticilerinin çoğunu kadınların oluşturduğu şirketlerde karlılık oranının yüzde 34 daha fazla olduğuna dikkati çeken Öztürk, "Yeni gelişmelere daha hızlı uyum sağlayan, analitik düşünüp, verilerle karar alan kadınlar hiç kuşkusuz dijital çağa da damgasını vuracaklar." diye konuştu.

"Çocuklarımız, eğitime başladığı andan itibaren teknolojiye yönlendirilmeli"

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe de teknolojideki değişimin kadınlara tanıdığı fırsatlara değinerek, "Özellikle STK'lerin ve devletin, çocuklarımızı eğitime başladığı andan itibaren teknolojiye yönlendirmeleri gerekiyor." ifadesini kullandı.

Aktepe, iş hayatında kadınlar daha görünür olmaları gerektiğini belirterek, "Ülkemizin buna ihtiyacı var. Ekonomik olarak gelişmek istiyorsak buna ihtiyacımız var." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün de dünyanın yönünü çevirdiği dijital sahanın, Bakanlık olarak kendilerinin de ilgi alanında olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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