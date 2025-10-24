Kadın Girişimci Hafure Adak'tan Başarı Öyküsü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Malatya Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Baydemir ve yönetim kurulu üyeleri, kırsal kalkınma alanında örnek bir girişimcilik hikayesine imza atan kadın girişimcimiz Hafure Adak'ı işletmesinde ziyaret etti.

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle hayvancılık sektörüne yatırım yapan Hafure Adak, 48 büyükbaş hayvanla başladığı üretim faaliyetini kısa sürede 120 hayvana ulaştırarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Yüksek kapasiteli modern çiftliğiyle üretime devam eden Adak, bölge ekonomisine ve istihdama önemli katkılar sağlıyor.

Ziyaret kapsamında, TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Baydemir ve yönetim kurulu üyeleri tarafından Hafure Adak'a, tarım ve hayvancılığa sağladığı katkılardan dolayı bir teşekkür plaketi takdim edildi. Başkan Baydemir burada yaptığı açıklamada kadın girişimcilerin üretim sahasındaki başarılarının Malatya için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek "Kadın girişimcilerimiz, kırsal kalkınmanın ve sürdürülebilir üretimin temel taşlarıdır. Hafure Hanım'ın bu başarısı, azimle çalışan her girişimci için ilham verici bir örnektir" dedi.

Kadın girişimci Hafure Adak ise üretim kapasitesini daha da artırmayı hedeflediğini belirterek, çiftliğinde üretilen sütü kendi tesisinde işleyebilmek için yeni bir yatırım hazırlığında olduğunu ifade etti.

Adak ayrıca, "Kadınların girişimcilikten korkmaması gerekiyor. Özellikle ev hanımları ve boşta kalan kadınlar cesaretle adım atmalı, üretim sürecinin bir parçası olmalı. Başlangıçta zor görünse de emek veren her kadın başarıya ulaşabilir" diye konuştu. - MALATYA