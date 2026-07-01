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PTT'den "Kabotaj Kanunu'nun 100. Yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

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PTT AŞ, Kabotaj Kanunu'nun 100. yılı anısına 45 lira bedelli anma pulu ve 90 lira bedelli ilk gün zarfını satışa çıkardı. Filatelik ürünler, PTT iş yerleri ve www.filateli.gov.tr adresinden temin edilebilecek.

Ptt AŞ tarafından "Kabotaj Kanunu'nun 100. Yılı" konulu anma pulu ile ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 45 lira (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile bu pula ait 90 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar, PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışa çıkarıldı.

Anılan filatelik ürünlerin satışıyla başkentteki PTT Pul Müzesi'nde "Kabotaj Kanunu'nun 100. Yılı 01.07.2026 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
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