Haberler

Red Bull Hattrick Türkiye şampiyonu Kaan Tüzün oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Espor oyuncusu Kaan Tüzün, Red Bull Hattrick Türkiye 2026 Finali'nde rakibini mağlup ederek şampiyonluk elde etti. Turnuva, İstanbul Terminal Kadıköy'de düzenlendi ve Kaan Tüzün, elde ettiği bu başarıyla Mısır'da yapılacak büyük finalde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Red Bull Hattrick Türkiye 2026 Finali'nde rakibini mağlup eden Galatasaray Espor oyuncusu Kaan Tüzün şampiyon oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, EA FC 26 tutkunlarını bir araya getiren turnuvanın final etabı, İstanbul Terminal Kadıköy'de düzenlendi.

Erman Yaşar ve Red Bull sporcusu Ege Arseven'in sunumuyla gerçekleşen etkinlikte, Red Bull sporcuları Ferit Karakaya (wtcN) ve Isopowerr da katılımcılarla bir araya geldi.

İzmir, Samsun ve Sakarya elemelerinin ardından finale kalan oyuncuların mücadele ettiği organizasyonun şampiyonluk maçında, Galatasaray Espor oyuncusu Kaan Tüzün (KTZN) ile Alanyaspor Espor oyuncusu Can Sarı (ZgocBrayt) karşı karşıya geldi.

Klasik turnuva formatlarının dışında üç maç üzerinden oynanan seride rakibini geride bırakan Tüzün, şampiyonluğa ulaştı.

Kaan Tüzün, elde ettiği bu başarıyla 18 Nisan'da Mısır'da düzenlenecek büyük finalde Türkiye'yi temsil etme hakkı da kazandı.???????

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde
Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu

Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Özlem Çerçioğlu'na büyük ayıp
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler

Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda
Belediye başkanının makam aracına roketatarlı saldırı

Belediye başkanına roketatarlı pusu! Makam aracını hedef aldılar