JPMorgan Chase, Wells Fargo ve Citigroup ilk çeyrek bilançolarını açıkladı

NEW ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase, Wells Fargo ve Citigroup'un net karları, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre arttı.

ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan Chase, Wells Fargo ve Citigroup, 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı.

JPMorgan Chase'den yapılan açıklamaya göre, Bankanın geliri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artışla 49,8 milyar dolara yükseldi. Banka, 2025'in ilk çeyreğinde 45,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bankanın bu yılın ilk çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 16,5 milyar dolara çıktı. JPMorgan Chase, 2025'in aynı döneminde 14,6 milyar dolarlık net kar açıklamıştı.

Kurumun hisse başına karı da ilk çeyrekte 5,94 dolara ulaştı. Bankanın hisse başına karı, geçen yılın aynı döneminde 5,07 dolar seviyesindeydi.

"Giderek karmaşıklaşan riskler söz konusu"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen JPMorgan Chase Üst Yöneticisi Jamie Dimon, ABD ekonomisinin ilk çeyrekte direncini koruduğuna işaret ederek, tüketicilerin kazanmaya ve harcamaya, işletmelerin de sağlıklı kalmaya devam ettiğini belirtti.

Artan mali teşvikler, deregülasyonun faydaları, yapay zeka kaynaklı sermaye yatırımları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) varlık alımları gibi unsurların bu dayanıklılığı desteklediğini vurgulayan Dimon, şunları ifade etti:

"Bununla birlikte, jeopolitik gerilimler ve savaşlar, enerji fiyatlarındaki oynaklık, ticaret belirsizliği, büyük küresel mali açıklar ve yüksek varlık fiyatları gibi giderek karmaşıklaşan riskler de söz konusu. Bu risk ve belirsizliklerin nasıl sonuçlanacağını öngöremesek de önemli oldukları açık ve bu da şirketi geniş bir olası senaryo yelpazesine karşı hazırlamamızın nedenini güçlendiriyor."

Wells Fargo'nun net karı yüzde 7 arttı

Wells Fargo'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun geliri 2026'nın ilk 3 ayında yıllık bazda yüzde 6 artışla 21,45 milyar dolara ulaştı. Banka, geçen yıl ilk çeyrekte 20,15 milyar dolar gelir sağlamıştı.

Bankanın yılın ilk çeyreğindeki net karı ise 2025'in aynı çeyreğine göre yaklaşık yüzde 7 artarak 5,25 milyar dolara çıktı. Banka, geçen yılın ilk çeyreğinde 4,89 milyar dolar kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı, yılın ilk çeyreğinde 1,60 dolara çıktı. Bankanın hisse başına karı, 2025'in aynı döneminde 1,39 dolar seviyesindeydi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wells Fargo Üst Yöneticisi Charlie Scharf, piyasalar dalgalı olsa da temel ekonomide dayanıklılığın sürdüğünü, hizmet verdikleri tüketiciler ve işletmelerin finansal sağlığının güçlü kalmaya devam ettiğini belirtti. Ancak yükselen petrol fiyatlarının etkisinin ortaya çıkmasının zaman alabileceğine işaret eden Scharf, "Eğilimleri izlemeyi ve buna göre hareket etmeyi sürdüreceğiz. Farklı ekonomik senaryolarda müşterilerimizi desteklemek için iyi konumdayız." ifadesini kullandı.

Citigroup'un net karı yüzde 42 yükseldi

Citigroup'tan yapılan açıklamaya göre, Bankanın net karı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42 artarak 5,8 milyar dolara çıktı. Banka, geçen yılın ilk çeyreğinde 4,1 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı da bu yılın ilk çeyreğinde 3,06 dolar olarak kaydedildi. Citigroup'un hisse başına karı geçen yılın aynı döneminde 1,96 dolar olmuştu.

Bankanın bu yılın ilk çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 24,6 milyar dolara ulaştı. Citigroup, geçen yılın aynı döneminde gelirinin 21,6 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Citigroup Üst Yöneticisi Jane Fraser, "Çeşitlendirilmiş iş modelimiz istikrarlı gelir büyümesini desteklemeye devam ediyor ve belirsiz dönemlerde müşterilerimiz için finansal güç ve güven kaynağı olmayı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.