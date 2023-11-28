Jim Rogers: Çin'in Dışa Açılım Politikası Hem Çin Hem de Dünya İçin Faydalı

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ÇEKİM TARİHİ: 27 Kasım 2023

1. Söyleşiden çeşitli görüntüler

Dünyaca ünlü yatırımcı Jim Rogers, Cumartesi günü yaptığı açıklamada Çin'in üst düzey dışa açılım politikasındaki kararlılığından övgüyle bahsederek bunun hem Çin hem de dünya için faydalarını vurguladı.

"APEC toplantı ve görüşmeleriyle ilgili okuduklarım ve bugünlerde Çin hakkında okuduğum her şey, Beijing'in dışa açılım politikasını sürdürmeye kararlı olduğunu gösteriyor. Çin, dış dünya ile ilişki kurmaya devam edecek. Bilindiği üzere Çin, dış dünyaya açıldığı son 40 yıl içinde çok büyük, muazzam bir büyüme kaydetti. Sonuç olarak bu hem Çin'e hem de dünyaya faydalı."

"Çin'in nüfusu bir milyar dört yüz milyon. Ülke ekonomisi son 40 yılda hızla büyüdü. Çin, dünya için son derece önemli bir ülke. Dünyayı değiştirdi. Güney Kore'ye yaptıklarına bakın. Güney Kore, Çin ile olan ticareti arttıkça muazzam şekilde büyüdü. veya Japonya. Herkes Çin'deki gelişmelerden çok güçlü şekilde etkilendi. Buna ABD de dahil. Şu anda Çin ve ABD arasındaki ticaret çok büyük ve her iki ülke de bundan kar ediyor. Dediğim gibi Güney Kore'ye, Vietnam'a, Singapur'a, Asya'ya ve ABD'ye bakın. Çin'de olan her şey hem Çin'e hem de dünyaya oldukça faydalı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri New York'tan bildiriyor. (XHTV)