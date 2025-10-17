Jefferies CEO'su, First Brands Group'un Dolandırıcılık Yaptığını Düşünüyor

NEW ABD'li yatırım bankası Jefferies Financial Group'un Üst Yöneticisi ( Ceo ) Rich Handler, iflas başvurusunda bulunan otomotiv parça üreticisi First Brands Group tarafından "dolandırıldıklarına" inandıklarını söyledi.

Jefferies Financial Group, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC), Handler'ın dünkü yatırımcı gününde yaptığı konuşmaya ilişkin bildirimde bulundu.

Bildirime göre Handler konuşmasında, First Brands Group'a maruziyetin kapsamı ve şirketle olan ilişkilere dair detayların hafta sonu şeffaf biçimde açıklandığını anımsattı.

First Brands'te tam olarak ne yaşandığını henüz bilmediklerini kaydeden Handler, ayrıntıların iflas süreci ilerledikçe netleşeceğini söyledi.

Handler, "Sadece şunu söyleyeceğim, bu bizim kişisel görüşümüz, dolandırıldığımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Rakip şirketlerden birinin de benzer bir durumla karşılaştığını ancak bunun sistemik bir sorun olmadığını düşündüğünü aktaran Handler, birçok yatırımcı, CEO ve sektör temsilcisiyle görüştüğünü, genel ekonomik ortamın ise "oldukça iyi" olduğunu ifade etti.

Handler, genellikle finans sektöründe bu tür olayların erken uyarı niteliği taşıdığını ancak mevcut durumda böyle bir tablo görülmediğini kaydetti.

Banka hisseleri, sorunlu kredilere ilişkin endişelerle düşmüştü

Utah merkezli Zions Bank, SEC'e yaptığı başvuruda iki ticari krediyle ilgili usulsüzlükler tespit edildiğini ve 50 milyon dolarlık zarar yazdığını açıklamıştı.

Arizona merkezli Western Alliance Bank da bir borçluya dolandırıcılık iddiasıyla dava açtığına dair SEC'e bildirimde bulunmuştu.

Bazı kredilerde usulsüzlüklerle karşılaşıldığına dair açıklamalar, bankaların kredi portföylerine ilişkin endişelerin artmasına neden olmuş ve banka hisseleri düşüşe geçmişti.

Geçen ay iflas başvurusunda bulunan First Brands Group'a verdiği krediler nedeniyle risk altında olduğunu bildiren Jefferies Financial Group'un hisseleri de dün yüzde 10'un üzerinde değer kaybetmişti. Şirketin hisseleri TSİ 22.00 itibarıyla yüzde 6'dan fazla yükselmiş bulunuyor.