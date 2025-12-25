Haberler

Japonya, 1,23 milyondan fazla kalifiye yabancı işçi almayı planlıyor

Güncelleme:
Japon hükümeti, Mart 2029'a kadar 1,23 milyondan fazla kalifiye yabancı işçiyi kabul etmeyi planlıyor. İlk aşamada 19 alanda 805 bin 700 işçi, ikinci aşamada ise 17 alanda 426 bin 200 işçi istihdam edilecek.

Japon hükümeti, Mart 2029'a kadar 1,23 milyondan fazla yabancı işçiyi ülkeye kabul etmeyi planlıyor.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, hükümet, Mart 2029'a kadar 1 milyon 231 bin 900 kalifiye işçinin Japonya'ya alınmasını öngören planın taslağını sundu.

Planın ilk aşaması kapsamında, Japonya'ya 19 alanda vasıflı 805 bin 700 işçinin kabul edilmesi bekleniyor. Kalifiye işçilerin, öncelikli olarak gıda ürünleri üretimi, endüstriyel imalat ve bakım hizmetleri alanlarında istihdam edilmesi hedefleniyor.

İkinci aşamada Japonya'da inşaat, endüstriyel üretim ve gıda sektörlerinde üç yıl eğitimden geçirilerek nitelikli personel seviyesine ulaştırılacak 17 alanda toplam 426 bin 200 kişinin kabul edilmesi planlanıyor.

Japonya'da iş gücü ihtiyacı ve verimlilik artışını hedefleyen hükümetin, planı ocak ayında Kabine onayına sunması bekleniyor.

