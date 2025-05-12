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Japonya'da Kurumsal İflaslar 11 Yılın Zirvesinde

Japonya'da Kurumsal İflaslar 11 Yılın Zirvesinde
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Japonya'da nisan ayında kurumsal iflaslar, geçen yıla göre yüzde 5,7 artarak 828'e yükseldi ve son 11 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. En fazla iflas hizmet sektöründe yaşandı.

Japonya'da nisanda yaşanan kurumsal şirket iflaslarının önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,7 arttığı, bu sayının son 11 yılın en yüksek seviyesi olduğu bildirildi.

Kredi araştırma kuruluşu Tokyo Shoko Research, aylık bazda iflas bildiren kurumsal şirketlerin son durumunu incelemeye aldı.

Araştırmaya göre, Japonya genelinde geçen ay iflas eden kurumsal şirket sayısı önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,7 artarak 828'e yükseldi.

Böylelikle iflas eden şirket sayısı, son 11 yıl boyunca nisan ayları içinde en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

İncelemeye alınan sektörler arasında iflaslar en çok 292 şirketle hizmet sektöründe yaşandı.

İkinci sırada 152 şirketle inşaat, üçüncü sırada 106 şirketle perakende sektörü yer buldu.

Araştırmada küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyük şirketlerdeki ücret artışlarına ayak uyduramamaları nedeniyle yeterli insan kaynağına ulaşmada zorluk yaşadığı aktarıldı.

Şirket iflaslarına, yükselen fiyatlar nedeniyle oluşan iş gücü sıkıntısı ve finansman zorluklarının olumsuz etki ettiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Ekonomi
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