Japonya'da 2025 mali yılında 10 bin 505 kurumsal şirket iflas etti

Japonya'da, martta sona eren 2025 mali yılında kurumsal iflaslar önceki mali yıla kıyasla yüzde 3,6 artışla 10 bin 505'e yükseldi.

Kredi araştırma kuruluşu Tokyo Shoko Research (TSR), en az 10 milyon yen (63 bin 100 dolar) borca sahip kurumsal şirketlerin durumlarını inceledi.

Araştırmaya göre Nisan 2025-Mart 2026 döneminde ülke genelinde iflas eden kurumsal şirket sayısı önceki yıla kıyasla yüzde 3,6 arttı.

Söz konusu dönemde ülkede 10 bin 505 şirket iflas etti. Böylelikle Japonya'da iflas eden şirket sayısı iki mali yıl üst üste 10 bini aşmış oldu.

Şirketlerin toplam mali yükümlülüğü de söz konusu dönemde önceki mali yıla kıyasla yüzde 33,9 düşüşle 1,57 trilyon yene (10 milyar dolar) ulaştı.

Kurumsal iflasa yol açan sebepler arasında, yükselen ham madde maliyetleri, artan enerji masrafları ve işgücü sıkıntısı gösterildi.

Araştırmada, 2025 mali yılında hizmet sektöründe 3 bin 585, inşaat sektöründe 2 bin 47 iflas yaşandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu

İsrail'in ateşkes ihlali sonrası İran en büyük kozuna sarıldı

AK Parti’den İsrailli Bakan Ben-Gvir'in tehdit ettiği oyuncu Görkem Sevindik’e destek

AK Parti’den 'Kadir Baba'ya destek! İsrailli Bakan'a tokat gibi cevap
100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma

100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...

"Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki..."
İsrail, Lübnan'ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü

Ateşkes sevinci kısa sürdü! Gözünü kan bürüyen İsrail'in son eseri
AK Parti’den İsrailli Bakan Ben-Gvir'in tehdit ettiği oyuncu Görkem Sevindik’e destek

AK Parti’den 'Kadir Baba'ya destek! İsrailli Bakan'a tokat gibi cevap
Selçuk Yöntem sonrası Zafer Ergin’in Kurtlar Vadisi sözleri yeniden gündemde

Ünlü oyuncular Kurtlar Vadisi için ne dedi? Tartışma yeniden başladı
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi