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Japonya AB'nin araştırma programı Ufuk Avrupa'ya katıldı

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Japonya, Avrupa Birliği'nin (AB) araştırma ve inovasyon programı Ufuk Avrupa'ya (Horizon Europa) dahil oldu.

Japonya, Avrupa Birliği'nin (AB) araştırma ve inovasyon programı Ufuk Avrupa'ya (Horizon Europa) dahil oldu.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, 30 Temmuz 2026'dan itibaren yürürlüğe giren ortaklık anlaşmasıyla Japonya, Ufuk Avrupa programına resmen katıldı.

Bu kapsamda Japon araştırmacılar uluslararası araştırma konsorsiyumlarına katılabilecek, AB fonlarından yararlanabilecek ve Avrupa'nın önde gelen araştırma kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütebilecek.

AB ile Japonya arasında Horizon Europe'a katılım müzakereleri Aralık 2025'te tamamlanmıştı.

2021-2027 döneminde 93,5 milyar avro bütçeye sahip Ufuk Avrupa, AB'nin en büyük araştırma ve inovasyon programı konumunda bulunuyor.

Program, bilimsel araştırmaları destekleyerek küresel sorunlara çözüm geliştirmeyi, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırmayı ve Avrupa'nın rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA
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