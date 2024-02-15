Japon ekonomisi sürpriz şekilde resesyona girdi

Japonya ekonomisi, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 0.1 daralarak, sürpriz şekilde resesyona girdi. Veri öncesinde üçüncü çeyrek daralması yüzde 0.8'e revize edilen ekonominin yüzde 0.3 oranında büyümesi bekleniyordu. Yıllık bazda daekonomi yüzde 1.4 büyüme beklentisinin aksine, yüzde 0.4 daraldı. Ekonomi üçüncü çeyrekte ise yüzde 3.3 daralmıştı.

Ülke ekonomisinin art arda iki çeyreklik dönemde daralması, ekonominin teknik olarak resesyona girmesi olarak nitelendiriliyor.

Ekonominin yarıdan fazlasını oluşturan özel tüketim maliyetlerinin artması ve devam eden küresel olumsuzluklar, ekonominin son beş yıl içinde ilk defa resesyona girmesinde etkili oldu. Bu dönemde sermaye harcamaları ve kamu yatırımlarında azalma olduğu görüldü.

RESESYON, NEGATİF FAİZE SON VERME PLANLARINI ZORA SOKABİLİR

Uluslararası basında yer alan haberlere göre son gelişme, dünyada tek negatif faiz uygulayan merkez bankası konumundaki Japonya Merkez Bankası'nın, söz konusu uygulamadan çıkılmasına ilişkin planlarını sekteye uğratabileceği endişelerine yol açtı.