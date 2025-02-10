Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi
İstanbul Valisi Davut Gül'ün adı bakanlık için geçiyor

Kabinede 4 isme çizik! Davut Gül sürprizi olursa şaşırmayın
CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi

Kurultay soruşturması sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi
Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anne hasta çıktı

Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay

Japon devi Bitcoin yatırımlarıyla milyonlarca dolarlık gelir elde etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 yılında Bitcoin'den 35 milyon dolar kazanan Metaplanet, hissedar sayısını yüzde 500 artırdı ve mükemmel bir yıl geçirdi. Şirket, gelecek planları ve yatırım stratejileriyle finans dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor.

Metaplanet, 2024 yılında Bitcoin yatırımlarından elde ettiği 35 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kazanç ile dikkat çekiyor. Şirket, yatırımcı sayısını %500 artırarak 50.000'e ulaştı ve halka açık şirketler arasında en iyi performansı gösterdi. Finansal stratejiler ve gelecek hedefleriyle Metaplanet, kripto piyasasında önemli bir aktör olarak öne çıkıyor.

Metaplanet Bitcoin Yatırımından 35 Milyon Dolar Kazanç Elde Etti

Kripto para dünyasının önde gelen yatırımcılarından Metaplanet, 2024 yılında gerçekleştirdiği Bitcoin yatırımlarından önemli bir başarı elde etti. Şirketin açıkladığı finansal verilere göre, 137 milyon dolar karşılığında satın aldığı 1.761 Bitcoin'den yaklaşık 35 milyon dolarlık (5,46 milyar yen) gerçekleşmemiş kazanç sağlandı.

Şirketin büyüme ivmesi hissedar tabanına da yansıdı. Metaplanet, 2024 yılında hissedar sayısını beş kat artırarak 50.000'e yükseltti. Bu etkileyici performans, şirketi halka açık 55.000 şirket arasında en iyi getiri sağlayan hisse senedi konumuna taşıdı.

Metaplanet, Bitcoin varlıklarını iki temel strateji üzerinden genişletiyor. Bunlardan ilki, teminatlı ve dönüştürülebilir tahvillerin yanı sıra Bitcoin'i teminat göstererek borç ihracı gerçekleştirmek. İkinci strateji ise ticari faaliyetlerden elde edilen nakit akışının yanında, özel plasman, imtiyazlı hisseler, dönüştürülebilir tahviller ve varantlar aracılığıyla öz sermaye artırımına gitmek.

Şirket, gelecek dönem hedeflerini de açıkladı. 2025 yılı sonuna kadar 10.000 BTC, 2026 yılı sonuna kadar ise 21.000 BTC'lik portföy büyüklüğüne ulaşmayı planlıyor. Bu hedefe ulaşmak için 21 milyon hareketli grev varantı ihraç edilecek. Metaplanet hisseleri, pazartesi günü yüzde 8, yılbaşından bu yana ise yüzde 64 değer kazanarak yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor.

Japon devi Bitcoin yatırımlarıyla milyonlarca dolarlık gelir elde etti
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

img

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı
img

Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
img

Kocasının yasak aşkını anbean kaydetti, başına gelmeyen kalmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İşte partilerin oy oranları

Son seçim anketinde büyük sürpriz! İşte partilerin oy oranları
Trump 'Gazze'yi satın almaya kararlıyım' dedi, Kremlin'den yanıt gecikmedi

Trump'ın skandal Gazze çıkışına Kremlin'den ilk yanıt
Aralarındaki yaş farkı 31! Genç kızdan 'Zorla evlendirildi' diyenlere videolu yanıt

19'luk Fadime'den "Zorla evlendirildi" diyenlere videolu yanıt
Galatasaray-Adana Demirspor maçı yargıya taşındı

Olaylı maçta yeni gelişme! İşi yargıya taşıdılar
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı
Sosyal medyada tanıştığı eskortu otele çağıran şahıs, hayatının şokunu yaşadı

Otel odasına eskort çağıran şahıs, hayatının şokunu yaşadı

Son Dakika Haberleri

title