Jandarma Personeline Finansal Okuryazarlık Eğitimi

, Sermaye Piyasası Kurulu ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde eğitim, seminer ve toplantılar devam ediyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, SPK yöneticileri, finansal okuryazarlık eğitimi çerçevesinde 400 kişilik jandarma personelini 'finansal okuryazarlık ve bütçe yönetimi, kredi ve borçlanma, yatırım, yatırım araçları' gibi konularda bilgilendirdi.

Eğitimde, finansal okuryazarlığın bileşenleri olan finansal bilgi, finansal tutum ve finansal davranış detaylı örneklerle anlatıldı. İstek ve ihtiyaç ayrımının bütçe yönetimindeki önemi vurgulanan eğitimde, bütçe yapmanın faydaları aktarıldı. Finansal planlamanın orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşmadaki yol haritası rolünün vurgulandığı eğitimde, kredi kartının bilinçli kullanılması durumunda finansal esneklik sağlayacağı, kontrolsüz kullanımının ise finansal sorunlara yol açabileceği anlatıldı. Yatırımda risk, vade, çeşitlendirmenin öneminin anlatıldığı eğitimde, bireysel emeklilik sistemi ile sermaye piyasası araçları hakkında detaylı bilgi verildi.

'GAYRİMENKUL SERTİFİKASI YENİ BİR ALTERNATİF'

Gayrimenkul sertifikasının yatırımcılara yeni bir alternatif olarak sunulduğu anlatılan eğitimde, sertifikanın ulaşılabilir, şeffaf, likit, güvenceli ve enflasyondan koruma gibi özellikleri de vurgulandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Mali Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Ümit Kızılca yaptığı konuşmada, SPK ile koordineli yürütülen eğitimler kapsamında birliklerinden oldukça değerli dönüşler aldıklarını söyledi.

Jandarma personelinde ortaya çıkan pozitif farkındalığın kendilerini motive ettiğini belirten Kızılca, bugüne kadar pek çok eğitim verildiğini, en son Antalya İl Jandarma Komutanlığında yüz yüze eğitim semineri yapıldığını hatırlattı. Tuğgeneral Ümit Kızılca, kolay para kazanma arzuyla kısa sürede gelirini artırma isteğinin kişileri yanlış kararlar almaya yönlendirebildiğini sözlerine ekledi.