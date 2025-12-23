İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'den yeni asgari ücret değerlendirmesi Açıklaması

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 2026 yılı için net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenen asgari ücrete ilişkin, ücret artışlarının kalıcı refah artışına dönüşmesinin ancak enflasyonun kalıcı biçimde düşürülmesiyle mümkün olacağını ifade etti.

Özgener, yazılı açıklamasında, yeni asgari ücretin çalışanlara ve iş dünyasına hayırlı olmasını temenni etti.

Emeğin yoğun olduğu sektörlerde iş gücü maliyetlerinin, rekabet gücünü ve istihdam kararlarını doğrudan etkileyen en kritik unsurlardan olmaya devam ettiğine işaret eden Özgener, "Ücret artışlarının kalıcı refah artışına dönüşmesinin tek yolu, enflasyonun kalıcı biçimde düşürülmesidir. Aksi halde yapılan artışların kısa sürede eridiğini, hem çalışanlar hem de işverenler açısından belirsizlik ürettiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özgener, "2026 yılında da enflasyonla mücadelenin ekonomi politikalarının merkezinde yer almaya devam etmesinin, fiyat istikrarının sağlanmasıyla birlikte öngörülebilirliğin, yatırım ortamının ve istihdamın güçlenmesi açısından kritik önem taşıdığı kanaatindeyiz." ifadelerini kullandı.