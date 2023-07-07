İZOCAM Çalışanları Grev Hazırlığında

İZOCAM çalışanları greve hazırlanıyor

İSTANBUL - İZOCAM fabrikasında çalışan 70 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamadı. Talepleri kabul edilmezse işçiler, 18 Temmuz'da greve çıkacak.

Kocaeli Dilovası'nda üretim yapan İZOCAM Fabrikasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç çıkmadı. Bunun üzerine işçiler 18 Temmuz'da greve çıkma kararı aldı. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin yasal 60 günlük pazarlık ve arabuluculuk süreçlerinde anlaşma sağlanamadı. Sendika işçilerin ücretlerine yüzde yüz zam isterken işveren yüzde 54 oranında zam teklifi ile masaya geldi. Masada anlaşma çıkmaması üzerine 70 işçi grev kararı alındı. İşçiler, ocak ayından bu yana asgari ücretle üretim yaptıklarını belirterek, haklarını almakta kararlı olduklarını vurguladı.