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İznik'te Nazende fasulyesinde ilk hasat başladı, üretici fiyatlardan memnun

İznik'te Nazende fasulyesinde ilk hasat başladı, üretici fiyatlardan memnun
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Bursa'nın İznik ilçesinde Nazende fasulyesinde ilk hasat başladı. Üreticiler, kilogramı 100-120 liradan satılan fasulyenin fiyatından memnun olduklarını belirtti.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi'nde yörenin önemli tarım ürünlerinden olan Nazende fasulyesinde ilk hasat yapıldı. Sezonun başlamasıyla birlikte üreticiler ürünlerini kapalı pazar yerinde satışa sunarken, fiyatların üreticinin yüzünü güldürdüğü belirtildi.

Boyalıca Mahallesi'nde yetiştirilen ve lezzetiyle bölge genelinde rağbet gören Nazende fasulyesi, kapalı pazar yerinde alıcı bulmaya başladı. Bölgede alım yapan Halil Uzun Kardeşler tarafından fasulyenin kilogramı 100 ila 120 liradan işlem görüyor. İlk hasatla birlikte hareketlenen pazarda üreticiler, sezonun verimli geçmesini beklediklerini ifade etti.

Üreticiler, mevcut fiyatlardan memnun olduklarını belirterek, piyasanın bu seviyelerde devam etmesi halinde emeklerinin karşılığını alabileceklerini söyledi. İlk hasadın başlamasıyla birlikte önümüzdeki günlerde ürün miktarının artması ve bölge ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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