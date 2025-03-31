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İzmit Körfezi'nde Gemi Yoğunluğu Artıyor

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Kocaeli'de Ramazan Bayramı'nda İzmit Körfezi'nde yaşanan gemi yoğunluğu dikkat çekti. Ocak ve şubat aylarında toplamda yaklaşık 14 milyon ton yük elleçlendi.

İzmit Körfezi'nde gemi yoğunluğu

Kocaeli'de ocak ve şubat aylarında yaklaşık 14 milyon ton yük elleçlendi

KOCAELİ - Türkiye'nin en büyük limanlarının yer aldığı İzmit Körfezi'nde, Ramazan Bayramı'nda gemi yoğunluğu yaşandı.

Marmara bölgesinin önemli limanlarının yer aldığı İzmit Körfezi'nde Ramazan Bayramı'nda yaşanan gemi yoğunluğu dikkat çekti. Onlarca gemi Hereke açıklarında sıralanırken, limanlarda da çalışmaların devam ettiği gözlemlendi.

Ayrıca, bu yılın ocak ve şubat ayında İzmit Körfezi'ne 424 Türk bayraklı, 978 yabancı bayraklı olmak üzere toplamda bin 403 gemi giriş yaptı. Bu gemilerin toplam ağırlığı 27 milyon 686 bin 277 groston olurken, 13 milyon 137 bin 727 ton yük elleçlendi.

2024'te ise İzmit Körfezi'ndeki limanlara 6 bin 348'i yabancı bayraklı olmak üzere toplam 9 bin 1 yük gemisi uğramış, bu gemilerin toplam ağırlığı 169 milyon groston olmuş ve 84 milyon ton yük elleçlenmişti.

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İzmit Körfezi'nde Gemi Yoğunluğu Artıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - Ekonomi
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